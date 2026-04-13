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Blu Radio  / Judicial  / Imputación de cargos a Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales será el 8 de mayo

Imputación de cargos a Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales será el 8 de mayo

En paralelo al proceso judicial, en los últimos días se conoció que la junta directiva de Ecopetrol aprobó vacaciones y una licencia no remunerada para Ricardo Roa Barragán.

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