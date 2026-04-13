Imputación de cargos a Ricardo Roa por presunta violación de topes electorales será el 8 de mayo

La audiencia de imputación de cargos contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta financiación irregular de la campaña Petro Presidente 2022, se realizará el próximo 8 de mayo y será adelantada por el fiscal Elkin Ardila.

Recientemente, la audiencia contra Roa no se llevó a cabo luego de que el actual presidente de Ecopetrol no se conectara a la diligencia judicial en la que la Fiscalía General de la Nación tenía previsto formular imputación por el delito de violación de topes electorales.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol Foto: Facebook, Ecopetrol

Ante la ausencia de Ricardo Roa, se determinó que la audiencia no se realizaría y que el expediente sería devuelto al centro de servicios judiciales. Su defensa aseguró que el motivo obedeció a compromisos académicos del abogado previamente informados.

Esta actuación se enmarca dentro del proceso penal que se adelanta contra Roa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos durante la campaña presidencial Petro Presidente 2022, en la que se desempeñó como gerente.



La Fiscalía había previsto imputar cargos al funcionario por su presunta responsabilidad en la violación de los límites establecidos por la ley para el financiamiento electoral. El proceso busca determinar si durante la contienda presidencial se habrían superado los montos permitidos en el manejo de los recursos de campaña, hecho que actualmente se encuentra bajo análisis por parte de las autoridades judiciales.

El caso adquirió relevancia desde noviembre pasado, cuando el Consejo Nacional Electoral compulsó copias para que se investigara la eventual responsabilidad de Roa en los hechos relacionados con el manejo financiero de la campaña. Según el organismo electoral, el entonces gerente tenía funciones clave dentro de la estructura administrativa, entre ellas autorizar gastos, firmar contratos y aprobar operaciones contables, lo que lo ubicaba en una posición determinante dentro del control de los recursos económicos de la campaña presidencial.

En paralelo al proceso judicial, en los últimos días se conoció que la junta directiva de Ecopetrol aprobó vacaciones y una licencia no remunerada para Ricardo Roa Barragán. Esta decisión se produjo en medio de la controversia generada por su permanencia al frente de la empresa estatal mientras enfrenta investigaciones judiciales relacionadas con la presunta violación de topes electorales.