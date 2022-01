Caso Mauricio Leal: el expediente completo de la Fiscalía contra Yhonier Leal

Una explicación del suicidio en su celular cuando ya había fallecido, mensajes de voz que no eran de él, rastros de sangre, entre otras pruebas, reveló Fiscalía para pedirle a la juez 14 de garantías de Bogotá que envíe a la cárcel a Yhonier Leal como presunto responsable del doble homicidio de su hermano, Mauricio Leal y de su madre Marleny Hernández, además como presunto responsable de alterar la escena del crimen, el fiscal del caso, Mario Andrés Burgos, exhibió su arsenal probatorio.

Según la evidencia física en poder de la Fiscalía, se encontraron rastros de sangre en las escaleras que quedan fuera del cuarto de la madre, en una toalla que estaba en el baño de Yhonier y en el sifón de su baño. Además, dijo el ente acusador, que a pesar de que Yhonier dijo que, al llegar, el domingo, 21 de noviembre, tomó valeriana y quedó profundamente dormido hasta el otro día, su celular registra 58 actividades de uso de datos durante la madrugada del lunes, 22 de noviembre, día en el que encuentran los cuerpos.

Según la cronología de los hechos, el último mensaje que –realmente- manda Mauricio Leal es a su hermano Yhonier, en el cual le pide que le compre unas galletas.

“Yhon, solo si se puedes, si de pronto la logras, me puedes comparar un paquete de galletas de club social integral, creo que tiene 12 paquetes o 9 paquetes de galletas adentro... no lo vayas a sentir como un compromiso”, dice Mauricio a Yhonier sobre las 9:15 de la noche del domingo.

Sin embargo, la Fiscalía encontró mensajes en el celular de Mauricio Leal que se escribieron cuando se supone, según peritos forenses, este ya se encontraba sin vida. Uno de ellos, diciendo, “perdónenme por todo, los amo”, y una nota en el blog de notas del celular explicando las razones del suicidio, escrita a las 6:15 de la mañana del lunes cuando, según la justicia, ya estaba muerto, harían parte de las pruebas para demostrar que Yhonier trató de alterar la escena del crimen.

“Los amo, pero este dolor me mata. Cada vez más viví hasta donde pude. La traición de mis peluqueros y amigos, todos en contra mía, no les importa si no sacar algo siempre. No puedo con más, perdónenme y a todas las personas que creen en mí, las cuales me dieron todo en lo económico y en mi vida profesional, me encanta el lujo, pero de nada me sirve si no disfruto nada. Gracias a Dios por las bendiciones económicas y el placer que sentí cuando apoyé a tanta gente en pandemia, pero no saben las veces que pensé en quitarme la vida, fueron muchas en la peluquería, muchas veces pensé en tirarme por el balcón, pero solo pensaba en mamá y no lo hacía, pero ahora me la llevo conmigo, ella no soportaría estar sola, caería en depresión y en el alcohol más que nunca. Perdóname, madre, pero siempre juntos, hasta en el cielo. Mucho perdón por mis rabias y mi mal trato que recibieron en la pelu, pero créanme es el efecto de los medicamentos, sin ellos no vivo. Solo llego a casa todos los días pensando en morirme, aunque con mis lujos y mi sonrisa hipócrita no lo demuestro”, dice la nota en el celular de Mauricio que, según la Fiscalía, no pudo ser escrita por él porque a la hora en la que la escribió, ya estaba muerto.

Los rastros de sangre que encontraron en distintos lugares de la casa

El fiscal fue enfático en que se encontró sangre en una toalla que estaba en el baño de Yhonier y la cual contenía, según cotejos de ADN, sangre de su madre y de una persona con grado de familiaridad de ella que no era Mauricio.

También encontraron sangre de Marleny Hernández en la escalera que queda fuera de la habitación de ella y rastros de “sangre humana” en el sifón del baño de Yhonier, pero esta no se pudo establecer a quien pertenecía por un producto de aseo que vaciaron en el sifón. Esto mostraría que el cuerpo de Marleny fue trasladado y acomodado en la habitación de Mauricio Leal.

Incluso, que una de las pruebas más contundentes para afirmar eso es que debajo del cuerpo de Mauricio había un lago de sangre en la cama, pero debajo del cuerpo de Marleny no había un solo rastro de sangre.

Dijo el fiscal que el único que pudo cometer el crimen fue Yhonier Leal porque solamente él estuvo en la casa a parte de Mauricio Leal y su madre. Esta tesis de la Fiscalía la demostrarían los videos de las cámaras de seguridad.

“Para concluir que el único que estuvo en la casa de Mauricio fue Yhonier, hay imágenes de cámaras de seguridad. El domingo 21, a las 18:13 sale del conjunto para una fiesta, Yhonier ingresa de nuevo al conjunto a las 23:37 horas y, según su propio testimonio ante la Fiscalía, tomó gotas de valeriana y que se quedó profundo. Finalmente, salió a las 11:19 horas del 22 de noviembre con destino a su peluquería”, narró el fiscal del caso.

Dijo el delegado del ente acusador que Yhonier fue más allá y que, después de salir de la casa, decidió enviarles un mensaje a su hermano y a su madre, saludándolos y lamentando no haberlos podido ver porque “habían dormido mucho”.

Finalmente, horas más tarde de ese lunes, 22 de noviembre, Yhonier le insiste a José Jair Ruiz, conductor de Mauricio Leal y hoy testigo de la Fiscalía, que vaya a la casa o que lo acompañe porque ni Mauricio ni su mamá están contestando los mensajes.

Dice la Fiscalía que Yhonier utilizó guantes para acomodar la escena del crimen. Que la textura de esos guantes quedó registrada en la funda de una almohada que estaba en la habitación en la que encontraron los cuerpos.

La Fiscalía mostró una decena de entrevistas realizadas a empleados de la Peluquería que hablaban de la mala relación que tendrían Yhonier y su hermano Mauricio. Que Yhonier le hablaba mal de Mauricio a clientes, decía que era un tacaño y que se ofendió porque no le quiso prestar 300 millones de pesos. Incluso, la exnovia de Yhonier, dice que lo vio más triste con la muerte de su mascota que con la muerte de su madre y hermano.

Según el delegado del ente acusador, otra prueba concluyente es que cuando Yhonier rinde entrevista en la Fiscalía, al hacer el juramento, se le alcanza a ver una herida en la mano derecha. Sobre la herida, al parecer, le dice a Jair, conductor de Mauricio, que se la hizo con unas tijeras en la peluquería, pero en una entrevista dice que se la hizo en una construcción que estaban haciendo en la casa.

José Jair Ruiz, conductor de Mauricio Leal y quien ve los cuerpos de Mauricio y de su madre por primera vez, se convirtió en el testigo estrella de la Fiscalía pues, según él, vio muchas actitudes extrañas en Yhonier después de los hechos. Así mencionó las 9 cosas más extrañas de Yhonier.

Con estas pruebas, la Fiscalía busca demostrar la inferencia razonable de que Yhonier Leal es el responsable del crimen. Este martes, 18 de enero, a las 2 de la tarde, continuará su argumentación y luego será la oportunidad para que las otras partes participen.