"No hay crimen perfecto": fiscal reveló cómo Yhonier habría matado a Mauricio Leal y su madres

El fiscal Mauricio Andrés Burgos relató como Yhonier Leal habría acabado con la vida de su hermano Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, entre el domingo 21 y el lunes 22 de noviembre del año pasado. Según el fiscal, con el mismo cuchillo, primero mató a su madre en la habitación en la que dormía; luego fue a la habitación de Mauricio Leal, lo hirió con esa arma blanca que se le quedó incrustada y, por esto, al parecer, tuvo que ir hasta a la cocina a traer otro cuchillo, lo intimidó para que escribiera la supuesta carta suicida y terminó con su vida. Yhonier, según la Fiscalía, le dio cerca de 8 pastillas de ‘zopiclona’ a Mauricio Leal.

“Ingresaste a la casa a las 23:17 horas y permaneces en la casa hasta las 11 de la mañana del lunes, tiempo suficiente para atacar con un cuchillo primero a tu señora madre, en su lugar de habitación donde dormía y luego, desplazarte a la habitación de tu hermano, Mauricio Leal Hernández. Con el mismo cuchillo que atacaste a tu señora madre atacas a tu hermano, Mauricio Leal, con la mala fortuna de que ese cuchillo se le quedó la hoja incrustada en el cuerpo de Mauricio Leal. Posteriormente, haces un recorrido largo hasta la cocina a traer otro cuchillo para hacer otras heridas e intimidarlo. Ahí hizo la carta con unos trazos insuficientes, en el cual te deja su fortuna. Momentos previos, él había tomado una parte de "zopiclona", pero en el cuerpo se encontró que tomó 9 pastas de "zopiclona", siendo así, no habría sido capaz de ir a la cocina por un cuchillo y enterrárselo”, narró el fiscal del caso.

Publicidad

Pero, además, la fiscalía dice que alteró la escena del crimen. Asegura el delegado del ente acusador que movió el cuerpo de su madre al de su hermano, Mauricio Leal pero que, lamentablemente para Yhonier, la Fiscalía encontró manchas de sangre de su madre a la entrada de la habitación de Mauricio y en la ducha del baño que, normalmente, usaba Yhonier.

“Atacas a tu hermano y no conforme con ello, decides realizar una modificación de la escena, trasladar a tu madre desde tu habitación hasta el cuarto de Mauricio Leal, con la mala fortuna que se encuentra una mancha de sangre en el primer escalón a la salida de la habitación de Mauricio Leal. Con la mala fortuna que se encuentra una toalla en tu habitación, que logramos recolectar, con sangre de una persona que tiene vinculo de consanguinidad de tu madre y de una persona que tiene vinculo de consanguinidad distinto a Mauricio, y la única persona distinta a ellos que estuvo en la casa fuiste tú, Yhonier”, aseveró el fiscal.

Publicidad

Sobre otras pruebas que serían contundentes, dijo el fiscal del caso, en la terraza de la habitación de Yhonier encontraron un trapero, un bote de fabuloso y un limpiavidrios que, según empleadas de la casa, jamás estaban ahí si no en la lavandería. Asimismo, dijo el delegado del ente acusador, estaba tapada la cañería del baño de Yhonier, en donde también encontraron sangre. Y en tercer lugar, dijo el fiscal, el teléfono de la madre fue usado posterior a su muerte.

Publicidad



“Donde solo tú te bañabas, encontramos sangre humana en dicho sifón, dicha sangre, por el producto que se había agregado no se pudo cotejar el perfil humano, pero es sangre humana. Efectivamente en la escena donde estaba tu madre, en la habitación se encontraron rastros de sangre. Yhonier se encontró el teléfono de tu señora madre que fue manipulado cuando ellos, según prueba técnica, se encontraban fallecidos. Hay unos audios de voz del celular de tu hermano que, según las pruebas, no era la voz de Mauricio Leal. Se puede inferir que fuiste la única persona que estuvo con ellos el día de los hechos, donde son asesinados y realizas ese ocultamiento de materiales probatorios con el fin de hacer parecer que fue un suicidio. Utilizaste guantes, sacaste ciertos elementos, con el fin de modificar la escena para hacer creer que se trataba de un suicidio y no como un doble homicidio”, argumentó el fiscal.

Las declaraciones de las empleadas de la casa de Mauricio Leal también fueron definitivas pues, según la Fiscalía, contaron que había cosas en las habitaciones de Mauricio Leal y de su madre, que no debían estar ahí.

Publicidad

“Según las empleadas de la casa, en la habitación de Mauricio habían cobijas que no debían estar ahí, que la tendieron de manera diferente y que faltaban unas fundas en la habitación de tu madre, donde atacaste a tú señora madre. Además, encontramos en la habitación de Mauricio, un archivador que debía estar en otro espacio y no ahí. De lo anterior se puede inferir que no existió distinta persona a ti que estuvo el día cuando acabaron con la vida de Mauricio Leal y de Marleny, eso lo dicen las cámaras del sector cuando tu ingresas, en fin”, sentenció el fiscal del caso.

Concluyó el fiscal del caso que acabó con la vida de su hermano y de su madre por un interés económico y que quiso hacer parecer que se trataba de un suicidio.

Publicidad

“No existió distinta persona a ti que acabó con la vida, por un interés económico, de Mauricio y Marleny y no existió distinta persona que, utilizando guantes, modificó la escena con el único fin de hacer parecer que era un suicidio. No existió otra persona que insistiera a Jair para que subiera y encontrara los cuerpos”, concluyó el fiscal.

Para la Fiscalía, si Yhonier no acepta cargos podría estar cerca de 40 años en la cárcel y si los acepta, podría beneficiarse de una rebaja del 50 % de la pena.