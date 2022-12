Besaile y Lyons habrían ordenado dinero de terapias que no llegaron al destinatario

Blu Radio conoció en exclusiva el pliego de cargos que le hizo la Procuraduría al gobernador y exgobernador de Córdoba, Edwin Besaile y Alejandro Lyons, respectivamente, también a José Jaime Pareja y a Edwin Preciado, exsecretarios de Salud del departamento, por presuntamente autorizar a una IPS a prestar servicios de salud y ordenar el pago de unas facturas, al parecer, sin relación contractual.



Aunque los cargos contra los cuatro se hacen sólo por ordenar los pagos a esas terapias sin que existiera contrato y aún, no se sabe si los cerca de 5.000 millones se giraron ni dónde estaría la plata, lo que deja claro el documento es que la IPS que, al parecer, emitió las facturas por recibir cerca de 531 pacientes autorizados, fue estafada y no le llegó un solo peso de los recibos que emitió.



Esto, porque fue la propia representante legal de Funtierra Rehabilitación IPS, Tania Margaret Otero, quien denunció al ente de control las irregularidades por parte de la gobernación de Córdoba, por no cancelar las facturas correspondientes a los servicios prestados en terapias de neurorehabilitación y neurodesarrollo, desde el 2013.

Según el pliego de cargos, costaba 2’250.000 pesos el paquete integral de dichas terapias más transporte y merienda y la Gobernación alcanzó a desembolsar cerca de 5.000 millones de pesos. “Los secretarios de salud fueron los ordenadores del gasto por los gobernadores y emitieron actos administrativos disponiendo el pago de servicios de salud a Funtierra”, dice el documento.

La segunda fase de investigación que también le compete a la Fiscalía será determinar si la Gobernación giró esos dineros y a qué cuentas llegaron.