Buscan acabar con la ‘mermelada’ modificando asignación del presupuesto

La senadora de la Alianza Verde Claudia López se refirió al proyecto con el que ella y un grupo de legisladores pretenden acabar con la ‘mermelada’ y así lograr mayor inversión en las regiones abandonadas del país.

López indicó que hay que replantear la forma como el Gobierno a través del ministro de Hacienda y los “congresistas consentidos” de la Casa de Nariño definen los montos asignados a los departamentos del país.



López señaló que este proyecto apoyado, entre otros, por Armando Benedetti y Luis Fernando Velasco, ha propuesto tres métodos para que los congresistas que se comprometan a gestionar iniciativas en sus regiones hablen de frente a la ciudadanía y respalden los proyectos con su prestigio político.



“El Presupuesto se desglosará en audiencias públicas por departamento con la presencia de ciudadanos, mandatarios, y congresistas”, dijo López quien agregó que en estos encuentros se deen definir las prioridades de inversión y los montos específicos para proyectos.



La segunda regla es, según López, la presentación de un informe anual al Congreso de cómo va la ejecución, y por último, “para que no se queden colgados los municipios que no reciben dinero, los proyectos que prioricen si les dan viabilidad pasan al nivel central para que les den viabilidad”.



La congresista señaló que “hay que sacar del Congreso” la manera como se otorgan las partidas presupuestales a las regiones y hacerlo de cara la ciudadanía que al final será la encargada de a través de una veeduría vigilar si la inversión pactada se está o no realizando.