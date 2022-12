Campesino en Caldas deberá pagar $48 millones a mujer que mordió su perro

Héctor de Jesús Sánchez Gutiérrez, el hombre que, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, deberá pagar 48 millones de pesos a la mujer que fue mordida por su perro en su finca en Riosucio, Caldas, contó su historia en Mañanas BLU.

“Era un perro criollo que tenía para el cuidado de una finca que yo administraba. El perro se llamaba Caiser y era bravo. Yo lo mantenía amarrado en el día y lo soltaba durante la noche”, comenzó su relato el campesino.

De acuerdo con el alto tribunal, el hombre deberá responder a la mujer, que fue atacada por el canino en una de sus piernas, causando graves afectaciones, por “no adoptar las medidas de precaución pertinentes y dejar de actuar con diligencia y cuidado”.

Héctor aseguró, en diálogo con Mañanas BLU, que la mujer atacada entró a su finca en horas de la tarde, cuando él ya había soltado al animal para proteger su vivienda, violando así el derecho a su propiedad privada.

“El perro la mordió porque entró arbitrariamente, nada tenía que hacer allá porque es una propiedad privada, ahí había avisos de perro bravo y demás. Yo, luego del ataque, la lleve al médico”, dijo el hombre, quien desmintió la versión de la mujer, que indica que el ataque fue en un camino que conduce a la finca y no dentro de las instalaciones de esta.

“Ella entró y el perro la mordió en toda la puerta de la cocina de la casa. Ella miente totalmente. Ella tenía por donde caminar y se metió arbitrariamente, invadiéndola”, precisó el campesino.

El hombre relató, además, que para que el caso llegara a la Corte Suprema de Justicia ha tenido que librar varias batallas jurídicas en juzgados y en el Tribunal Administrativo de Caldas.

“Yo llamé a la señora a arreglar por las buenas, pero en ningún momento me quiso aceptar nada. No es cierto que las lesiones que el perro le dejó sean de por vida”, agregó.

“Yo soy un hombre pobre y tengo obligaciones. Lo único que tengo es una tierrita que me dejó mi padre de herencia, que son como cuatro cuadras, y me hicieron medida cautelar cuando me hicieron la demanda. Si me quitan eso me quedo en la calle”, dijo el hombre.

El perro fue envenenado

Don Héctor, de 65 años, denunció que tiempo después del ataque su perro fue envenenado y ha sido robado en tres ocasiones en su finca, por la misma ausencia del canino, que era quien la custodiaba.

“Al perro me lo envenenaron a los 15 días. Ellos mismos me lo envenenaron y después de eso me robaron tres veces porque el perro me cuidaba a mí y a la finca”, aseveró el campesino, quien insistió en que su finca y los alrededores había letreros y anuncios que advertían que había un perro bravo.

“No tengo con qué pagar. Que me metan a la cárcel porque, sinceramente, no tengo cómo pagar eso. Si me quitan la tierra, me quedo en la cárcel”, finalizó.

*Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU:

