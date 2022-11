Cancillería anuncia indagación a cónsul en Islas Canarias por denuncia de acoso sexual

La Cancillería anunció que su oficina de control interno disciplinario iniciará una indagación preliminar por la denuncia de acoso sexual que hizo la colombiana Érika Restrepo en contra del cónsul en Islas Canarias, Francisco Vélez

“En el caso específico del señor Francisco Veléz, encargado de funciones consulares en Palmas de Gran Canaria, la Oficina de Control Interno Disciplinario iniciará indagación preliminar por los presuntos hechos recientemente conocidos a través de medios de comunicación, de acuerdo con los procedimientos que establece la ley y con base en la información allegada a la Cancillería”, informó este ministerio.

Publicidad

Le puede interesar: Video: Encontró un fajo de billetes, se lo dio a policías y la platica se perdió

La decisión se tomó luego de que Érika María Restrepo, caleña de 42 años varada en el exterior, puntualmente en Palmas de Gran Canaria, España, denunciara a través de una reunión por Zoom que fue acosada sexualmente por el cónsul Francisco Vélez, encargado de las Islas Canarias.

El acoso, según denunció Restrepo, tuvo lugar el pasado 6 de abril cuando Érika se encontró con el funcionario consular, a quien había contactado pidiendo ayuda en medio de la pandemia. Según Restrepo, el cónsul le pidió una foto suya por WhatsApp y le dijo que era muy linda tras recibirla. Paso seguido le pidió que se acercara al consulado, a lo que Érika se negó afirmando que no conocía bien el lugar, el cónsul le pidió su dirección, fue a recogerla y la llevó a hacer un mercado de 30 euros.

Publicidad

Al entregarle las compras, según Erika, el cónsul le dijo que es una ayuda de parte de él porque el consulado no cuenta con recursos para apoyarla en estos momentos . La colombiana narró que cuando ella se bajó de una camioneta negra en la que la recogió para quedarse en el lugar donde se está hospedando, tuvieron lugar los desafortunados hechos.

“Bajándome ya los paquetes me dice: no pero yo no pensé que usted fuera una mujer tan linda, lo que más me gusta es que tiene unas tetas muy buenas y un culo muy grande. En ese momento yo me quedo impactada porque de verdad pues pienso en que él va a ser la persona con la cual yo voy a tener que seguir teniendo un contacto para una ayuda y para poder al final regresar a mi país”, dijo Erika en diálogo con BLU Radio.

Publicidad