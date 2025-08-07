Capturados dos hombres que robaron camioneta en Puente Aranda gracias al “plan candado”

Agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá lograron frustrar el robo de una camioneta avaluada en 110 millones de pesos en la localidad de Puente Aranda, en el centro-occidente de la ciudad. Los hechos ocurrieron en el barrio La Alquería, donde dos hombres armados intimidaron a unos ciudadanos que se desplazaban hacia su residencia para robarles el vehículo de alta gama.

La central de radio alertó a las patrullas de vigilancia, que activaron el denominado “plan candado”, una estrategia de cerco policial que permitió bloquear las vías cercanas y ubicar uniformados en puntos estratégicos. Gracias a esta maniobra, los delincuentes fueron interceptados cuando se movilizaban por la Avenida Primero de Mayo en el mismo carro que acababan de robar.

El mayor Oscar Campaña, comandante de la estación de Policía de Puente Aranda, dijo que, durante la acción, los hombres les causaron algunas lesiones que no revisten gravedad a las víctimas.

Al verse rodeados, los hombres abandonaron el vehículo y emprendieron la huida hacia un conjunto residencial cercano. Uno de los uniformados del CAI Tejar logró alcanzarlos con el apoyo de algunos ciudadanos del sector, quienes también intervinieron en la captura. Durante la confrontación, los hombres recibieron algunas contusiones.

Posteriormente, la Policía recuperó el vehículo robado, el cual había sido dejado en el sector del Tintal. Además, incautaron un arma de fuego con un proveedor y seis cartuchos, y se inmovilizó el carro en el que los capturados se movilizaban, que tenía una placa falsa.

Después de una verificación detallada del número de chasis del vehículo utilizado por los delincuentes, las autoridades confirmaron que la placa real correspondía a otro carro que había sido reportado como robado el pasado mes de julio, con la misma modalidad.

Publicidad

Los dos hombres fueron dejados a disposición de las autoridades competentes. Uno de ellos tenía antecedentes judiciales por porte ilegal de armas, hurto y lesiones personales.