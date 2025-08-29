Capturan a un menor de edad que se hacía pasar por disidente para extorsionar en Huila

Un adolescente de 17 años, que se hacía pasar por integrante del frente Ismael Ruiz, perteneciente a las disidencias de las Farc, fue capturado por el Gaula de la Policía tras extorsionar a comerciantes, especialmente tenderos, del norte del Huila.

Luego de la denuncia oportuna de una de las víctimas, las autoridades iniciaron un proceso de seguimiento que permitió identificar al menor y lograr su aprehensión en flagrancia en el municipio de Palermo.

“Gracias a ese trabajo de prevención y a la denuncia de la comunidad, se logró determinar que una persona, que no era mayor de edad, en el municipio de Palermo, exigía a algunos comerciantes hasta un millón de pesos producto de la extorsión”, señaló el coronel Héctor Jairo Betancourt Rojas, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Según la información oficial, este adolescente utilizaba llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp para intimidar a sus víctimas, a quienes les aseguraba ser cabecilla de la estructura armada ilegal. Mediante amenazas falsas, les exigía el pago mensual de millonarias sumas de dinero a cambio de no atentar contra sus vidas ni las de sus familias.

En la investigación adelantada por los uniformados del Gaula, también se logró establecer que el menor de edad obtenía los números de teléfono de sus víctimas, luego de hacer seguimiento a sus negocios a través de redes sociales, o accediendo a los números que los tenderos publicaban en sus establecimientos para la atención de domicilios o el pago mediante transferencias.

“Estos son los resultados cuando la comunidad confía, denuncia y se prepara para, de forma acertada, brindarnos la información y así obtener este tipo de resultados”, destacó el comandante de la Policía Metropolitana de Neiva.

Ante este resultado, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho de extorsión a través de la línea 165 del Gaula.