A Neiva llegó grupo élite del Gaula antiextorsión de la Policía

Ante las constantes denuncias de comerciantes y empresarios afectados por la extorsión por grupos armados ilegales y delincuencia organizada, a Neiva llegó un equipo élite con 20 unidades del Gaula de la Policía para atacar este flagelo en toda el aérea metropolitana de la ciudad.

El secretario de gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, dijo en Blu Radio que los uniformados de esta unidad especial de la Policía harán uso de herramientas tecnológicas y reaccionarán de manera inmediata ante cualquier amenaza de extorsión o secuestro que ponga en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Agregó el funcionario que, para la instalación del grupo Gaula de la Policía, tanto la administración municipal como la Gobernación del Huila, aportaron recursos que supera los 1.000 millones de pesos en la compra de vehículos, equipos de cómputo, herramientas tecnológicas y elementos tácticos.

“Sin duda que se constituye en un fortalecimiento esencial en esta lucha contra el secuestro en Neiva y en su aérea metropolitana son 20 unidades del Gaula que llegan con un entrenamiento con unas capacidades especiales de movilidad, de equipos tecnológicos para luchar contra el secuestro y la extorsión, delitos que tanto daño le han hecho nuestros ciudadanos”, expresó Casallas.

A su turno, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, indicó que la llegada de 20 hombres y mujeres especializados de la Policía, ayuda a erradicar el flagelo como la extorsión de los que han sido víctimas comerciantes y cafeteros del municipio “porque dar noticias como la que hoy estamos dando fortalece la confianza ciudadana, respalda al comercio, protege al sector productivo, genera confianza a los inversionistas y brinda tranquilidad a quienes generan empleo, y dinamizan nuestra economía”.

Es importante anotar que, de acuerdo con las autoridades, entre el año 2024 y en lo que va corrido del 2025 se han registrado 25 artefactos explosivos con fines extorsivos generando daños en establecimientos de comercio en Neiva.