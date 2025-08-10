Cayó cabecilla de ‘El Ajizal’: habría intentado quemar a un hombre que no pagó extorsión

Juan Camilo García Saldarriaga, alias “Chadu”, señalado cabecilla de la red criminal “El Ajizal” que opera en Itagüí, Antioquia, fue capturado por la Fiscalía en colaboración con el Gaula.

García Saldarriaga es investigado por su presunta participación en un violento ataque ocurrido en Itagüí (Antioquia), en el que un hombre fue rociado con gasolina e incendiado tras negarse a pagar una extorsión. La víctima, gracias a una rápida reacción, logró escapar y salvar su vida, aunque el ataque dejó una huella de terror en la comunidad.

De acuerdo con la investigación, alias “Chadu” sería el principal articulador de la venta de estupefacientes al menudeo en varios sectores del área metropolitana de Medellín. Además, estaría detrás de extorsiones a comerciantes, ganaderos y empresarios.

Uno de los crímenes que se le atribuyen ocurrió el 14 de marzo de 2019, cuando, según la Fiscalía, García habría ordenado a dos de sus subalternos ejecutar un plan criminal para asesinar a un hombre que rechazó las exigencias de pago. Ese día, la víctima fue atacada mientras se movilizaba en su vehículo; dos hombres le dispararon, luego le rociaron gasolina y le prendieron fuego. A pesar de la brutalidad del ataque, el hombre logró escapar y sobrevivir.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, homicidio en grado de tentativa, disparo de arma de fuego contra vehículo, daño en bien ajeno e incendio. El delincuente no aceptó los cargos y deberá ir a la cárcel mientras avanza el caso.