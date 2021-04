Capturan al excomandante de Operaciones Especiales de la Policía de Bogotá por secuestro y robo

La Fiscalía logró esclarecer el caso de un millonario robo a un comerciante de San Andresito, en Bogotá , que habría sido abordado por varios policías en el centro de la ciudad, lo habrían secuestrado y, después de un extenso recorrido en carro, le quitaron cerca de 800 millones de pesos y lo dejaron tirado en el occidente de la ciudad.

Al parecer, el cerebro del ilícito fue el mayor Andrés Alberto Salazar Barrero, quien hace unos días estaba activo y fungía como comandante del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Por los hechos, la Fiscalía capturó y un juez legalizó las capturas del mayor Salazar y de los patrulleros Fabián Mauricio Castillo Bernal y Erwin Stid Quintero Acosta, quienes hacían parte del esquema de seguridad del excontralor Juan Carlos Granados. Sin embargo, BLU Radio conoció que hay otros uniformados y particulares que están siendo investigados, dentro de los cuales se encuentra un capitán de la institución.

Según la narración del fiscal del caso, en audiencia conocida por BLU Radio, el 19 de enero de este año el comerciante de San Andresito habló con un amigo suyo para que recogiera 800 millones de pesos en un centro comercial del centro de Bogotá, con los cuales pagaría una hipoteca. Ahí, al parecer, fue abordado por los patrulleros capturados, quienes le dijeron que esos dineros eran producto del narcotráfico y que debían llevarlo a la SIJIN. Sin embargo, después de un recorrido en automóvil, en el que estuvo, supuestamente, el mayor Salazar, lo hicieron bajar del auto y se llevaron el dinero.

“Jaime habla con Diego y le dice que Angélica le va a llevar un dinero para pagar una hipoteca para que se lo lleve a otra persona. Diego se pone de acuerdo con Angélica y se ponen una cita en San Andresito de San José. Entran al centro comercial El Príncipe y llegan dos policías y abordan a Diego y le dicen que si él sabe qué lleva en el maletín, que eso es plata del narcotráfico, así empieza la historia”, dice.

Agrega la narración: “Diego le dice que no, que esa plata no es del narcotráfico, que llamen al dueño de la plata que es Jaime, llama a Jaime y los dos policías hablan con Jaime y Jaime le dice que no se preocupe, le dice que esa plata es de una hipoteca. Los policías le dicen a Diego que tiene que salir del centro comercial, él se niega y lo citan en un restaurante y tiempo después, llega un capitán de la Policía y le dicen que lo van a llevar detenido a la SIJIN y entonces Diego le dice que por qué si ese dinero es bueno”.

“El capitán le dice que lo van a llevar, hace parar un taxi, Diego se monta en el taxi y continúa el camino y en una avenida paran el taxi, llegan a una panadería y lo hacen montar en otro taxi y se va con otro policía. Llegan a una bomba y ahí llega el mayor y le dice que él es de narcotráfico y que ese dinero que él tenía es de narcotráfico, Diego le dice que no, entonces lo hacen montar a una camioneta con el mayor, conducida por el capitán, se van en la camioneta. Diego dice que quiere llamar a Jaime, lo hacen bajar del carro y cuando va a bajar el maletín donde lleva el dinero le dicen que no, Diego se baja y el carro se va y dejan botado a Diego”, narró la fiscal del caso.

Por los hechos, la Fiscalía les imputará cargos a los tres detenidos como presuntos responsables de los delitos de secuestro, hurto calificado y concierto para delinquir.