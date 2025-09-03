Publicidad

Capturan en El Dorado a colombiano deportado de EE. UU.: lo buscaban por homicidio y secuestro

Migración Colombia entregó a la Policía a un colombiano deportado desde Estados Unidos que tenía circular roja de Interpol.

Foto: Migración Colombia
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 05:47 p. m.

Fue capturado en el aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá un ciudadano colombiano que tenía una circular roja de Interpol, acusado de homicidio agravado, secuestro simple, concierto para delinquir y hurto calificado.

El hombre fue deportado desde la ciudad de Alexandria, en el estado de Virginia, Estados Unidos, y puesto de inmediato a disposición de la Policía Nacional por Migración Colombia.

La detención se concretó gracias al cruce de información en los sistemas migratorios y a la aplicación de protocolos interinstitucionales de ambos países, lo que permitió una entrega rápida a las autoridades judiciales.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó la importancia de esta acción en el marco de la cooperación binacional en materia de seguridad.

“La articulación con las autoridades internacionales y la Policía Nacional refuerza nuestro compromiso con la seguridad del país. Cada caso detectado demuestra la capacidad de Migración Colombia para garantizar que quienes tienen cuentas pendientes con la justicia no evadan su responsabilidad”, aseguró Arriero.

La entrega inmediata a la Policía Nacional responde al objetivo de garantizar que las personas requeridas por la justicia sean judicializadas sin retrasos, según Migración.

Por su parte, Claudia Triana, directora regional aeropuerto El Dorado, Migración Colombia explicó que el colombiano, de quien no se detalló su nombre, fue detectado por oficiales de Migración cuando llegaba como deportado. El detenido ahora deberá esperar a la imputación de cargos e investigación por parte de la Fiscalía por los delitos que se le atribuyen.

