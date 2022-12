Carrera contra reloj de Merlano y Santrich para salir de la cárcel a posesionarse

La senadora electa Aida Merlano y el congresista por el Partido Farc Jesús Santrich han solicitado ante las autoridades salir de sus centros carcelarios para posesionarse ante el Congreso antes de que se cumplan los términos.

A través de la acción de tutela, los congresistas electos investigados por varios delitos esperan que la justicia les dé luz verde para ejercer sus funciones como congresistas. Sin embargo, plantean otros escenarios como posesionarse ante un notario o pedirle a la Secretaría del Congreso que se traslade a sus centros de reclusión.

Según el defensor de la senadora electa Merlano, el abogado Silvio Sanmartín Quiñonez, es inconstitucional que le nieguen el derecho a posesionarse.

“Eventualmente solicitaremos al mismo Congreso para que se desplace al lugar donde se encuentre para que pudiese tomar posesión”, señaló el jurista.

En el caso de Jesús Santrich, su opción es que tome posesión vía tutela y pueda trasladarse desde su centro de reclusión al Congreso de la República.

No obstante, para el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero, estos escenarios no tendrían efecto porque de poderse posesionar, no podrían asumir sus funciones como congresistas por su condición de privación permanente de la libertad.

“Sencillamente si en el caso de la senadora Merlano no puede trasladarse para posesionarse ante el Congreso, debe llamarse al siguiente de la lista, teniendo en cuenta que no se posesionaría dentro de los 8 días hábiles siguientes que es lo que determina la ley”, aseguró el exmagistrado.

Si eventualmente estos congresistas logran su posesión ante el Congreso, tendrían que obtener un permiso especial para asistir a las plenarias y no ser sancionados por inasistencia.