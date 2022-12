Cartel de la toga: no aparece Leonidas Bustos y aplazan juicio contra Gustavo Malo

La Corte Suprema de Justicia, puntualmente la sala de Primera Instancia, a plazó una vez más la audiencia del exmagistrado Gustavo Malo en el marco de la investigación por el escándalo del Cartel de la toga.

Dentro de las razones que tiene la Corte para aplazar la audiencia programada para este miércoles, se señala que para la diligencia estaba programada la declaración del exmagistrado José Leonidas Bustos y al no poderlo ubicar se decidió reprogramar para el 16 de abril.

La situación jurídica del exmagistrado Bustos sigue siendo de total incertidumbre desde noviembre del 2019, cuando salió del país con rumbo, aparentemente, hacia Canadá.

En su momento, tras el escrito presentado ante la Comisión de Acusación, se señaló que Bustos, expresidente de la Corte Suprema de Justicia recibió “la suma de $ 200 millones de pesos en efectivo, producto del dinero dado por el senador Álvaro Ashton como anticipo de la negociación con él adelantada”, esto, supuestamente, para afectar su proceso.

Bustos en su momento también fue señalado de recibir como regalo un costoso reloj de referencia Ballon Blue de la marca Cartier de parte del exfiscal Luis Gustavo Moreno, testigo clave en este escándalo de corrupción.

En agosto de 2019 se aceptó la acusación contra el exmagistrado por varios delitos como concierto para delinquir, tráfico de influencias de servidor público y cohecho propio, en calidad de coautor impropio.

“Lo que buscamos es desmentir o desacreditar lo dicho por el testigo Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción. Vamos a solicitar pruebas como que tenemos que demostrar que Malo está vinculado a lo que se conoce como cartel de la toga por un supuesto de Moreno, una declaración sin sustento”, dijo Gustavo Malo a BLU Radio.

La defensa de Malo insiste en varias tesis o argumentos:

- Que nunca se perdió el expediente del cual se habló

- Que Malo no habría participado en el escándalo del cartel de la toga como se señala

- Insiste la defensa en que los procesos de Musa Besaile y Ashton estuvieron enmarcados en la ley y que no hubo irregularidades

Por su parte, el abogado de Bustos le dijo a BLU Radio que su defendido, también en su momento señalado de pertenecer al denominado cartel de la toga, sí ha tenido intención de declarar, pero quiere hacerlo bajo certificación juramentada. Al no ser magistrado, no puede hacerlo bajo esas condiciones, sino que tiene que ser de manera presencial o por videollamada. Es decir, la Corte no acepta esa condición.