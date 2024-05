Caso Daniel Quintero: Procuraduría fijó nueva fecha para audiencia de alegatos

La Procuraduría General de la Nación adelanta el juicio disciplinario en contra de Daniel Quintero, tras la polémica que generó el vídeo que se viralizó por medio de las redes sociales, el cual se conoce como ‘el cambio en primera’. La investigación busca esclarecer si hubo o no participación indebida en política.

Se llevó a cabo una nueva diligencia que duró 29 minutos exactos, en donde el procurador delegado expuso ante la defensa del exalcalde que no hay pruebas pendientes, por lo que fijaron una nueva diligencia para el día 12 de junio a las 9:00 a.m. que se llevará a cabo en la Procuraduría General de la Nación de manera presencial.



Esta nueva diligencia será el inicio de los alegatos, y la prueba más grande que tiene en estos momentos la Procuraduría General de la Nación; el vídeo que subió Daniel Quintero el 9 de mayo de 2022 a su cuenta de X y en donde lanza un mensaje similar a la ideología de la campaña del hoy presidente Gustavo Petro.

Incluso, el mismo Daniel Quintero no descarta que el ministerio público pueda sancionarlo por estos actos, pero lanzó una fuerte crítica a la procuradora Margarita Cabello, diciendo que, si hay una sanción por parte de la Procuraduría, estarían “violando las normas internacionales”. Quintero afirmó en su momento que pese a que el fallo aún no se conoce, en su caso se violarían los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que una figura administrativa no puede destituir a funcionarios elegidos popularmente.



Así las cosas, el 12 de junio seguirá el juicio disciplinario en donde la Procuraduría busca establecer si Daniel Quintero incurrió o no en participación política en las elecciones de 2022.