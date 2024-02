Caso Dilan Santiago: Fiscalía no descarta que alguien cercano esté involucrado en la muerte

La Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles en torno al asesinato del pequeño Dilan Santiago Castro, de tan solo dos años de edad. El hallazgo de su cuerpo sin vida en una zona rural de Usmeha desencadenado una serie de interrogantes y teorías sobre los posibles responsables de este acto atroz.

Según el informe preliminar de Medicina Legal, Dilan Santiago falleció debido a una encefalopatía hipóxica, es decir, una falta de oxígeno en el cerebro que sugiere que fue ahogado. Este detalle no solo añade una capa de crueldad al caso, sino que también orienta a los investigadores hacia la reconstrucción de los últimos momentos en la vida del menor.

La fiscal Leonor Merchán, encargada del caso, dijo en Mañanas Blu que el lugar donde fue encontrado el cuerpo del niño no corresponde al sitio donde se cometió el homicidio. Esto sugiere que los responsables movieron el cuerpo para complicar la investigación, una táctica que destaca la premeditación y la intención de evadir la justicia.

Se hizo una inspección al lugar de los hechos, bastante amplia, que cubría tanto la residencia del menor donde estaba allí con su madre y, al parecer, algunos de los trabajadores de la finca. Y asimismo, el lugar fue el terreno que fue un surco en medio del cultivo de papa, donde fue hallado el cuerpo relató la directora seccional de Fiscalías de Bogotá.

Familiares bajo la lupa

Una de las líneas de investigación más perturbadoras es la posible involucración de personas cercanas a Dilan Santiago, incluyendo a familiares. A pesar de que la Fiscalía mantiene abiertas todas las hipótesis, la atención se centra en el círculo íntimo del menor,incluyendo a su madre, quien recientemente se había mudado a la zona y, según informes, no tenía enemigos conocidos ni había reportado amenazas previas a este trágico evento.

“En este momento, manejamos varias hipótesis. No descartamos a ninguna de las personas que puedan ser vinculadas o de pronto responsables de estos hechos. Tenemos ya el dictamen preliminar. No es el final el dictamen pericial preliminar de Medicina Legal, en el que pues de definitivamente la manera de la muerte fue violenta. Por eso, lo investigamos como homicidio y frente a los responsables de este hecho, no hemos descartado a ninguna persona de aclarar también que no se ha vinculado penalmente por estos hechos, por la muerte del menor a ninguna persona”, dijo la funcionaria.

Violencia intrafamiliar

La investigación ha sacado a la luz detalles sobre el trasfondo familiar de Dilan Santiago. Su madre, quien había llegado a Bogotá proveniente del Tolima, tenía antecedentes de denuncias por violencia intrafamiliar en contra del padre del menor.

Estos antecedentes pintan un cuadro de un ambiente posiblemente turbulento, aunque hasta el momento, la Fiscalía no ha vinculado directamente estos factores con el homicidio. De hecho, por este caso, el padre del niño fue capturado el pasado lunes.

“Venía del Tolima. Incluso vivía el año pasado con quien sería el papá de Dilan. Y lo que tenía era una denuncia por violencia intrafamiliar en contra de del papá de Dilan. Es un caso que adelantó la seccional Tolima. Lo que la información que se tiene es que era una violencia intrafamiliar únicamente donde la víctima era la compañera permanente en su momento”, finalizó Merchán.