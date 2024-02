Papá de Dilan Santiago, capturado por violencia intrafamiliar

Fue capturado Marlon Castro, papá de Dilan Santiago, el niño de dos años encontrado sin vida el pasado sábado en Usme, sur de Bogotá. Según informó la Policía, el proceso se realizó en Bogotá, por decisión de la Fiscalía Seccional Tolima del municipio de Ataco, por el delito de violencia intrafamiliar.

La Policía, además, insistió en que la captura no está relacionada con la muerte del pequeño Dilan Santiago, cuya investigación continúa para establecer los responsables de este crimen que tiene consternado al país.

La captura se dio luego de que la madre de Dilan Santiago reiterara que se apartó de Marlon Castro por violencia intrafamiliar y por cómo este trataba al pequeño.

"El papá al comienzo le andaba muy duro, él lo regañaba mucho, le pegaba con la chancleta y a mí no me gustaba. Yo por eso lo dejé, porque le andaba muy duro al niño. Me escribió para decirme por qué lo estábamos juzgando y yo le dije que si él no tiene nada que ver que se presente (ante la Fiscalía)", afirmó el 10 de febrero Derly Julieth Rivas, madre del niño.

Ante esto, Castro se presentó ante la Fiscalía y allí aseguró que llevaba más de un mes sin contactarse con la madre y el menor. Además, informó a Noticias Caracol que trabajaba muy cerca al nevado del Ruiz cuando se enteró de que su hijo estaba desaparecido.

Yo llevaba un mes y medio sin tener contacto con mi hijo ni con la mamá. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz trabajando. Hasta el día miércoles, muy a las 4 de la tarde, cuando me dieron la razón de que mi hijo estaba desaparecido Aseguró Marlon Castro.

Papá de Dilan Santiago

Además, el padre de Dilan Santiago agregó que se separó de la madre del menor por la mala convivencia y un "problema delicado" del que no quiso dar más detalles.

"La separación de ella conmigo fueron problemas personales entre nosotros dos. Ya la convivencia no se pudo más y hubo un problema delicado con ella", señaló.

Mamá de Dilan Santiago advierte justicia por mano propia

Mientras se conocen más detalles de la investigación, Derly Julieth Rivas, madre de Dilan, expresó su deseo de que se encuentre al responsable y que pague por sus acciones, incluso, por medio de la ley o de otras formas.

"Sea por la ley o por manos propias, pero la muerte de mi hijo no va a quedar así. Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo esto a mi hijo aparezca y pague, yo no conozco a nadie en esa vereda, solo vine para tener mejor futuro y todo terminó en tragedia", señaló.

