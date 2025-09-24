Caso UNGRD: Corte Suprema cita a declarar como testigo al precandidato presidencial Mauricio Lizcano

Blu Radio conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia citó como testigo al exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, en el marco de las investigaciones que adelanta el alto tribunal por el escándalo de corrupción al interior de la UNGRD.

En agosto, el alto tribunal compulsó copias a la Fiscalía para que lo investigara a él y a otros 10 funcionarios del Gobierno, tras su presunta participación en el "cónclave" que tuvo lugar en Casa de Nariño, del que habla Olmedo López.

Lizcano deberá asistir el próximo jueves 25 de septiembre, a las 8:30 a.m., al despacho del magistrado Misael Rodríguez, quien tiene a cargo los procesos contra los 5 congresistas y 1 excongresista que hicieron parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, salpicados por Olmedo López en la Fiscalía y la Corte.

Además, al despacho de este magistrado deberán declarar también en calidad de testigos varios exasesores del Gobierno, como por ejemplo Jaime Ramírez Cobo, quien ya cumplió la cita con otro magistrado de la Sala de Instrucción por el escándalo de corrupción al interior de Gestión del Riesgo.



En su momento, Mauricio Lizcano negó cualquier vínculo con este entramado, tras la compulsa de copias de la Corte donde se pedía investigar no solo al hoy precandidato presidencial, sino también a exministros del Gobierno Petro.

“Nunca, en el tiempo que fui funcionario del Gobierno, participé en reunión alguna en la que se hablara de repartijas o torcidos en la UNGRD. Claro que salía y entraba a la Presidencia, porque era ministro TIC. Iba a reuniones a las que me invitaban dentro de mi trabajo, pero puedo decir con toda tranquilidad que no hice parte de nada que tenga que ver con ese turbio episodio. Que la justicia investigue: en mi caso no encontrará nada, porque nunca participé en nada ilegal”, dijo Lizcano tras la compulsa.