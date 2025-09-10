Caso UNGRD: el papel que habrían cumplido Velasco y González en el entramado de corrupción

En un documento de 300 páginas en donde la Sala de Instrucción acusó y llamó a juicio a los expresidentes de Senado y Cámara Iván Name y Andrés Calle por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, ellos están actualmente privados de la libertad en la Cárcel la Picota de Bogotá por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio agravado, por presuntamente haber recibido sobornos para favorecer las reformas del Gobierno.

Allí hay varios puntos clave como por ejemplo el papel que habría cumplido Carlos Ramon González, el exdirector del Dapre que hoy está prófugo de la justicia en Nicagarua, y es que según Olmedo López y Sneyder Pinilla, González presuntamente dio la orden de pagar los sobornos a Name y Calle. Allí aparece también mencionada la exalta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, quien presuntamente fue la que entregó estas dádivas y quien también está en una guarnición militar por este escándalo de corrupción.

“Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la UNGRD, en dicho testimonio corrobora el relato de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez en punto a la orden que le impartiera este último, cumpliendo a su vez órdenes del otrora director del Dapre, Carlos Ramon González Merchán, para que entregara el dinero al Senador Iván Leónida Name Vázquez a través de la entonces consejera presidencial para las regiones Sandra Liliana Ortiz Nova, y de manera directa al aforado Andrés David Calle Aguas”, se lee en el auto de acusación.

Confesión de Olmedo López sobre órdenes de Carlos Ramón. Foto: UNGRD y AFP

El nombre del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también aparece mencionado en esta acusación, y es que según las declaraciones de Olmedo López en la Fiscalía él se refiere a en una reunión celebrada el 27 de noviembre de 2023.

“En idéntico contexto, Olmedo de Jesús López Martinez, refiere que en una reunión celebrada el 27 de noviembre de 2023, el otrora Ministro del Interior Luis Fernando Velasco Cháves, informó que en una comisión del Congreso, estaba negociando para sacar adelante la reforma a la salud que le estaban pidiendo en contratación 80.000 millones de pesos para los congresistas, y que frente a esto él, es decir (Luis Fernando Velasco Cháves), había “arrancando la oferta en 35.000”, y que iba ver “en cuánto logró negociar con ellos o qué, ah estamos negociando", dice el documento.

En Blu Radio contactamos al exministro Velasco, quien no quiso entregar mayores declaraciones sobre las acusaciones que hizo Olmedo López en su contra. Velasco dice que la reunión que menciona el exdirector de la UNGRD llevada a cabo en noviembre del 2023, había 9 personas presentes entre exministros y funcionarios y que la Corte Suprema y la Fiscalía los requirió en su momento y todos negaron lo dicho por Olmedo López.

La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia avanzan en las diligencias e investigaciones sobre este escándalo de corrupción que involucra a quienes fueran altos funcionarios y exministros del Gobierno Nacional.