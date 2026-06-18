Cayó en Cali alias ‘El Español’, cerebro financiero de alias ‘Dimax’: será extraditado a España

Un operativo realizado en Cali permitió la captura de Emilio Jiménez Galves, conocido con el alias de ‘El Español’, señalado por las autoridades como el principal responsable de las finanzas de la organización criminal liderada por alias ‘Dimax’. La captura se produjo durante un allanamiento de la Dijín y la Fiscalía.

Jiménez es requerido con fines de extradición por las autoridades de España, que lo buscan por el delito de estafa a gran escala. La orden internacional fue emitida mediante una notificación roja de Interpol.

Cayó alias ‘El Español’. Foto: Policía

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘El Español’ desempeñaba un papel clave dentro de la denominada oficina de cobro asociada a alias ‘Dimax’, al encargarse de ocultar y legalizar recursos provenientes de actividades ilícitas. Los investigadores sostienen que diseñó mecanismos para ingresar dinero de origen criminal al sistema financiero formal mediante la compra y venta de vehículos de alta gama y bienes inmuebles.

Las autoridades también le atribuyen vínculos directos con estructuras dedicadas a la extorsión, el tráfico de drogas y la ejecución de homicidios selectivos, actividades que eran financiadas y sostenidas gracias a la red económica que ayudaba a administrar.



Tras su captura, alias ‘El Español’ fue dejado a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, entidad que adelantará los trámites correspondientes para definir su proceso de extradición hacia España y su posterior judicialización.