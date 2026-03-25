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Blu Radio  / Judicial  / Cayó ‘Libardo’, socio de alias ‘Otoniel’: así fue operación contra red narco de Clan del Golfo y ELN

Cayó ‘Libardo’, socio de alias ‘Otoniel’: así fue operación contra red narco de Clan del Golfo y ELN

Una operación entre la Dijín y la DEA desmanteló una estructura vinculada al Clan del Golfo y el ELN que enviaba cocaína a EE.UU.

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