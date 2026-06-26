Claudia Duque pide celeridad a la Corte para resolver tutela presentada por uno de sus torturadores

La periodista Claudia Julieta Duque solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Mauricio Lenis, que adopte las medidas necesarias para resolver la acción de tutela presentada por Emiro Rojas Granados, uno de los condenados por la tortura psicológica cometida en su contra. La comunicadora manifestó su preocupación por la demora en el trámite del expediente, que permanece desde febrero de 2026 en el despacho del magistrado Francisco Ternera Barrios.

La tutela fue presentada por Emiro Rojas Granados luego de que le fueran inadmitido y posteriormente rechazado el recurso extraordinario de casación por deficiencias de fondo y de forma advertidas durante el trámite. Rojas Granados fue condenado en todas las instancias por los delitos de tortura psíquica agravada y concierto para delinquir.

En la comunicación dirigida al presidente de la Corte, Duque recordó que los accionantes fueron condenados de manera definitiva y señaló que uno de ellos, Néstor Javier Pachón Bermúdez, permanece prófugo de la justicia. “Los dos accionantes fueron condenados en todas las instancias por los delitos de tortura psíquica agravada y concierto para delinquir. En el caso de Néstor Javier Pachón Bermúdez, además, existe una orden de captura vigente y actualmente permanece prófugo de la justicia. Han transcurrido ya cuatro meses desde la presentación de las tutelas sin que exista decisión de primera instancia”, afirmó.

Corte Suprema de Justicia. Foto: Corte Suprema de Justicia en Facebook.

La periodista sostuvo que el tiempo transcurrido sin una decisión supera los términos previstos para este mecanismo constitucional y afecta la confianza en la administración de justicia. “No se trata de un simple retraso procesal, sino de una situación ostensiblemente excepcional que compromete la eficacia del mecanismo constitucional y afecta la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia. No podría justificarse esta situación en eventuales cargas de trabajo o congestión judicial, puesto que, por tratarse de un recurso para la garantía de derechos vulnerados de forma inminente, la acción de tutela tiene un término perentorio y prelación sobre los demás asuntos sometidos al conocimiento del juez constitucional”, expresó.



Duque también recordó que el pasado 15 de mayo solicitó el cambio del magistrado ponente debido a la prolongada paralización del expediente, petición que, según indicó, no fue atendida. “La dilación injustificada del proceso ha permitido, además, que la acción de tutela se desnaturalice completamente. En la práctica, el expediente ha terminado convirtiéndose en una cuarta instancia, en la que se han incorporado innumerables memoriales presentados por los condenados, por sus defensores antiguos y actuales y hasta la cónyuge de uno de ellos, mediante los cuales se pretende reabrir debates probatorios correspondientes incluso a la etapa de investigación”, señaló.

Con esta nueva comunicación, la periodista pidió al presidente de la Corte Suprema de Justicia revisar la situación procesal del expediente y adoptar las medidas necesarias para que la tutela sea resuelta conforme a los términos establecidos para este tipo de acciones constitucionales.