Comenzó juicio contra exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez por caso Odebrecht

Sin la presencia de las exministras Gina Parody y Cecilia Álvarez, la Procuraduría General de la Nación expuso el pliego de cargos que formuló contra ellas por las presuntas faltas que cometieron frente a convenios y contratos relacionados con tramos de la Ruta del Sol II y la navegabilidad del río Magdalena que estaban a cargo de Odebrecht.



En el documento de 78 páginas, la Procuraduría describió las razones por las cuales las exministras incurrieron en falta grave al participar en la aprobación de dos Conpes del corredor Ocaña Río de Oro – Agua Clara- Gamarra y conexiones fluviales en el proyecto de inversión Ruta del Sol sector II.

Vea también: Odebrecht: ¿cuándo sabremos la verdad verdadera? Columna de Óscar Montes



Para la Procuraduría, la exministra Cecilia Álvarez incurrió en la causal de conflicto de intereses “porque sus parientes en segundo grado de afinidad Luis Carlos y Manuel Parody tenían intereses particular y directo en dichas negociaciones”.



El Ministerio Público advirtió que el conflicto de interés se configuró tras la existencia de la unión marital de hecho entre Gina Parody y Cecilia Álvarez porque los interesados de dichos contratos eran los hermanos de la entonces ministra de Educación.



Según el escrito, aunque la exministra manifestó que nunca tuvo alguna intención de violar la normatividad, sí incurrió en dicha falta y tuvo elementos para actuar de forma prudente frente a contratos que eran de gran importancia para el desarrollo vial y fluvial del país.



En el extenso documento, la Procuraduría argumentó que en el caso de la entonces ministra Parody, participó y conoció el documento Conpes que estaba previsto y que relacionaba obras que guardaban intereses para sus familiares directos.



“El interés en la aprobación del Conpes 3817 del 2 de octubre de 2014 que tenían los parientes de la doctora Gina Parody D' Echeona se derivó de la solicitud de concesión portuaria que se estaba tramitando ante Cormagdalena”, señala el documento.



Al término de la diligencia, la defensa de la exministra Parody, la abogada Angela María Buitrago, explicó que el próximo 27 de agosto harán las peticiones sobre las pruebas que tiene la Procuraduría en este caso y advirtió que para estos procesos no es necesario la presencia de las exministras.



“Seguimos trabajando en términos de defensa y nos presentaremos a ejercer el derecho de defensa con la convicción de que no tiene ninguna responsabilidad y menos en el planteamiento que está haciendo la Procuraduría”, señaló la jurista.



Este es el documento completo de la Procuraduría sobre el pliego de cargos:

Publicidad