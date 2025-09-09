Comisión de Acusación abre indagación previa contra fiscal por presuntas contradicción en caso UNGRD

La Comisión de Acusación abrió un expediente para indagar de manera preliminar a la fiscal Luz Adriana Camargo después de la denuncia de Pablo Bustos, defensor de las víctimas en el caso de la UNGRD. Los documentos de la Fiscalía conocidos hace unos meses por Mañanas Blu 10:30 AM, dan cuenta de que, contrario a lo que Luz Adriana Camargo ha afirmado ante la opinión pública, la fiscal general estaría tomando decisiones y tiene ascendencia sobre las fiscales que formalmente llevan el caso, aunque la jefe del ente acusador lo negó en una rueda de prensa y culpó por el error a una de sus funcionarias.

Es así como este expediente de Camargo en la célula legislativa quedará en manos de la representante liberal María Eugenia Lopera, quien se ha mostrado a fin al Gobierno nacional en sus posturas en el legislativo y fue clave para sacar adelante reformas del Gobierno, como la laboral y la de salud, en la Comisión Séptima de la Cámara, donde fungió como presidenta en el periodo de julio del 2023 a julio del 2024.

En el documento donde la congresista avoca conocimiento, conocido por Blu Radio, se ordena la notificación a las partes.

“PRIMERO: AVOCAR el conocimiento de las presentes diligencias preliminares, en contra la fiscal general de la Nación LUZ ADRIANA CAMARGO GARZÓN, de conformidad con lo previsto en el artículo 332 de la Ley 5 de 1992 y 424 de la Ley 600 del 2000. [٠٠٠J TERCERO: COMUNIQUESE el contenido del presente Auto, por medio de la Secretaría de la Comisión de Investigación y Acusación, a las partes: - PABLO BUSTOS SÁNCHEZ, en calidad de solicitante”, se lee en el auto.

Varias personas involucradas en el caso de la UNGRD han puesto en duda la objetividad e imparcialidad de la fiscal general, Luz Adriana Camargo. Una de ellas, es la misma Sandra Ortiz, quien ha expresado en diferentes escenarios que no cuenta con las garantías y derechos procesales por parte del ente acusador.



Bustos ratificará en caso de Vladimir Fernández

De otro lado, Bustos, defensor de las víctimas en el caso de la Unidad de Gestión del Riesgo, además fue llamado a ratificarse este martes, 9 de septiembre, a las 11:00 de la mañana a la Comisión de Acusación por la denuncia que realizó contra el hoy magistrado de la Corte Constitucional y exsecretario jurídico de la Casa de Nariño, Vladimir Fernández, por el supuesto uso de recursos de la UNGRD para el pago a, en su momento presidente del Senado, Iván Name, para modificar el orden del día y favorecer la elección de Fernández como togado del alto tribunal.

Es preciso señalar que, estos han sido algunos de los señalamientos que ha hecho la misma exconsejdera para las regiones Sandra Ortiz. Cabe recordar que los representantes investigadores en este caso son Carlos Cuenca Chaux, del partido Cambio Radical y coordinador ponente; Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, y Wadith Manzur, del partido Conservador. La misma denuncia también fue interpuesta por el representante Christian Garcés el Centro Democrático, quien también fue llamado a lo propio.