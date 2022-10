Condena a Jaramillo y Ortiz por Fondo Premium es un remedo de justicia: fiscal

El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, criticó duramente la condena de 5 años y 4 meses contra Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo por el caso Fondo Premium.



El jefe del organismo acusador manifestó que el bajo monto no es culpa de los operadores judiciales, sino de la política criminal del país.



“Por el solo hecho de allanarse a los cargos, hoy en Colombia, el victimario tiene derecho a un descuento del 50 por ciento de entrada”, expresó.



Añadió que desde el punto de vista criminal eso es una invitación a la continuidad del delito.



“Por eso me he tomado el trabajo de demostrarle al ministro de Justicia de seguir en estas rebajatones, que lo que hace es enviar señales equivocadas frente ante este fenómeno”, puntualizó.