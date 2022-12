Condenada por caso Autorrollings niega pago a magistrados del Meta

Desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, Marbely Sofía Jiménez, la mujer condenada por asesinar a su esposo en el caso ‘Autorrollings’, negó haber pagado a varios magistrados en el Meta para que le dieran prisión domiciliaria.



“Eso es falso. Eso no tiene peso jurídico, ningún sustento”, dijo en entrevista con BLU Radio, en la que manifestó que no tiene sentido decir que ella pagó a unos magistrados que la condenaron a 52 años de cárcel.



“Tuve mi domiciliaria en el momento que me capturaron, en 2011. Mi domiciliaria está por un artículo del Código de Procedimiento Penal. No estaba supeditada a que yo estuviera amantando. No voy a delatar a nadie porque nadie me ha beneficiado”, enfatizó.



En ese sentido, Jiménez agregó que no es cierto que se haya escudado en sus hijos para obtener beneficios de la justicia.



La mujer, negó tajantemente haber ordenado la muerte de su esposo, Óscar William Parrado, su hijastro y otra persona más para quedarse con la empresa de su propiedad, un emporio de vehículos conocida como Autorrollings.



En ese sentido, agregó que tuvo una relación fugaz con alias ‘Mano Picha’, quien habría sido el autor material del asesinato, de quien dijo: “fue absuelto dos veces de esas acusaciones”.



“Él no ha sido mi esposo. (…) Eso fue algo pasajero. Un desliz, desafortunadamente”, agregó, pese a que con él tuvo dos hijos.



El pasado lunes, La Fiscalía imputó cargos a tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Villavicencio por supuestamente hacer parte de una red de funcionarios judiciales que favorecía a miembros de bandas criminales y otra serie de delincuentes.



Los acusados son: Fausto Rubén Díaz Rodríguez, Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos Londoño.



De otro lado, este miércoles, el magistrado Alberto Rojas Ríos publicó un comunicado en el cual advierte que el recurso que interpuso para concederle prisión domiciliaria a Jiménez tenía como propósito proteger a sus hijos y velar por su bienestar.