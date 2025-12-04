En vivo
Condenan a 30 años de prisión a una madre por envenenar a sus dos hijas

Condenan a 30 años de prisión a una madre por envenenar a sus dos hijas

Además, intentó matar a su exmarido. Durante el juicio la acusada permaneció estoica, con la cabeza baja y oculta tras su cabello, sin mirar al tribunal.

