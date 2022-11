Condenan a 45 años de cárcel a Gabriel González por asesinato de su hijo Gabriel Esteban

Fue condenado a 45 de años de cárcel Gabriel González por el asesinato de su hijo Gabriel Esteban , de cinco años, el pasado 3 de octubre en Melgar, Tolima. El pequeño había sido secuestrado por su propio padre en el barrio Sierra Morena, sur de Bogotá.

Gabriel González pagará su condena en la cárcel La Picaleña, de Ibagué, y no tendrá beneficios de rebaja por tratarse la víctima de un menor edad. Además, no fue mayor el tiempo que permanecerá en la cárcel este hombre porque no tenía antecedentes.

Blu Radio también conoció que el juez declaró este acto como violencia vicaria, ya que el padre utilizó a su hizo para hacerle daño a su expareja: “Es la máxima expresión de violencia de género”, dijo.

Caso Gabriel Esteban

Según reveló la Fiscalía, en la mañana del sábado 1 de octubre, Gabriel González Cubillos recogió a su hijo en el lugar de residencia de su excompañera sentimental, en el barrio Sierra Morena, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá. Esto, en atención al permiso que tenía para visitar y llevarse a su hijo cada 15 días.

"Durante la tarde del domingo 2 de octubre, la madre llamó a su expareja para preguntarle por la hora en la que regresaría al niño a la casa; sin embargo, el hombre no contestó y respondió con un mensaje por WhatsApp en el que le pedía a la mujer ubicar una memoria USB que había dejado en el baño del inmueble. El dispositivo contenía videos en los que González Cubillos se mostraba amenazante y con la intención de hacerle daño al menor de edad", agregó la Fiscalía.

En la noche, ambos llegaron a un hotel en Melgar y se hospedaron. En la madrugada del lunes, González volvió a escribir al celular de su excompañera sentimental. Indicó que le había quitado la vida al niño y compartió una fotografía que así lo confirmaba.

La captura de este hombre se dio, inicialmente, por por cohecho, luego de que intentara sobornar a policías con dos billetes de $20.000 y dos de $5.000 en vías de Cundinamarca. Pero en la audiencia por ese delito, que el hombre aceptó, la Fiscalía no pidió medida de aseguramiento, por lo que estuvo en libertad unos minutos.

Posteriormente, fue recapturado por agentes del CTI y trasladado a Melgar, donde un juez de garantías adelantó las respectivas audiencias preliminares.

