Un juez de conocimiento condenó a Óscar Fetecua al demostrarse la responsabilidad del procesado en amenazas de redes sociales en contra del presidente Gustavo Petro, cuando se desempeñaba como candidato presidencial.

En la audiencia de alegatos de conclusión, la Fiscalía, la Procuraduría y la defensa del presidente Gustavo Petro solicitaron que se dictara sentencia condenatoria en contra de Fetecua, al demostrarse la responsabilidad del procesado en amenazas de redes sociales en contra del mandatario, cuando se desempeñaba como candidato presidencial.

En sus alegatos, la Fiscalía aseguró que, con las pruebas presentadas por los investigadores, se determinó que fue Fetecua el responsable de enviar dichos mensajes. Agregó que no se evidenció una posible red hackeada o cuenta falsa que pudiera justificar, para la defensa del procesado, una equivocación sobre el autor de las amenazas.

Fetecua Rusinque fue acusado del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, por supuestamente amenazar de muerte al jefe de Estado cuando era candidato presidencial, a través de mensajes publicados en X en el año 2021.



Condenan a Óscar Fetecua por mensajes con amenazas al Presidente Gustavo Petro en X

En uno de los mensajes, según el ente acusador, Fetecua Rusinque escribió: “Ya estoy alistando viaje o un arma, por si aparece Petro, se le da de baja”. En otro señaló: “Si toma Petro el poder, aparecen de nuevo las AUC y lo bajan del poder como debe ser, muerto en bolsas negras”.

Durante el juicio, el presidente Gustavo Petro participó como testigo, asegurando que las amenazas se dieron “en medio de esa circunstancia concreta de transición hacia la paz, dentro de mis apreciaciones políticas que pasé allí y planteé en mi campaña de 2022”. Además, enfatizó que la amenaza es real, pues efectivamente llegó a la Presidencia de la República y, por tanto, continúa bajo riesgo.

El presidente afirmó en esa diligencia que toda amenaza de muerte vulnera el derecho al ejercicio libre de la política y la democracia, que deben ser garantizados por los jueces.