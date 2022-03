Conmoción en Córdoba por cura acusado de abusar a niña: se intentó suicidar y luego escapó

El caso del cura Carlos José Carvajal Galvis, acusado de violar, embarazar y obligar a abortar a una niña de 13 años que le ayudaba una parroquia en el municipio de San Bernardo del Viento, genera profunda conmoción y rechazo en el país. El sacerdote es buscado por las autoridades tras huir de un centro médico al que fue remitido tras un intento de suicidio.

De acuerdo con monseñor Ramón Alberto Rolón, encargado de la Diócesis de Montería, la versión que conoce es que la menor servía como acólita en la parroquia y aseguró que solo conoció del caso el pasado sábado a través de versiones de prensa.

“El sábado conocí por versiones y empezamos a hacer el trabajo, a reunimos a mirar. Lo único que sabía era que estaba desaparecido. Rechazamos totalmente lo que hizo el padre, si lo hizo de esa manera, como se presenta. Es una niña de 13 años, se sabe que es una violación. Es un delito y lo reconocemos”, indicó monseñor Rolón.

Monseñor Ramón Alberto Rolón aseguró que en el transcurso de la semana se adelantarán acercamientos de representantes de la Iglesia católica con la víctima y sus familiares. Además, aseguró que el presbítero no le contesta el teléfono.

“Era un sacerdote de lo normal, no tenía otras cosas que podamos decir. No había tenido quejas. Que me hubieran dicho a mí, no. No sé a otras personas. No me había llegado cuentos. Sé que de pronto los hay, que ahora están abriéndose, pero en este momento yo no los conozco”, declaró monseñor.

Rolón condenó que la niña violada hubiese sido obligada a abortar. “Nuestra tolerancia es cero. El don de la vida es de Dios. La consternación es mayor al saber que fue de esa manera, hay un sentimiento de rechazo al saber que uno de los miembros de la comunidad diocesana sacerdota cometió ese hecho contra esa niña que está sufriendo como está sufriendo su familia”, señaló.

Escuche a monseñor Ramón Alberto Rolón, encargado de la Diócesis de Montería, quien se pronunció sobre el caso del sacerdote Carlos José Carvajal Galvis, acusado de abusar de una niña de 13 años en Córdoba: