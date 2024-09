Consejo de Estado pide anular sentencia que permitió el regreso de Altus Baquero al CNE

El Consejo de Estado , en un escrito a la Corte Constitucional, le ha pedido anular la sentencia que permitió al magistrado Altus Baquero regresar al Consejo Nacional Electoral, argumentando que la Corte excedió sus competencias y vulneró el debido proceso.

La petición la hace expresamente la Sección Quinta al magistrado de la Corte Constitucional, Juan Carlos Cortés. Señalan que se desconoció el derecho fundamental al debido proceso porque se vulneró la garantía de la contradicción, ya que esa sección no tuvo oportunidad de pronunciarse.

Además, dice que hubo una falta de competencia de la Corte Constitucional para pronunciarse y adoptar estas medidas en un proceso de tutela que no es objeto de selección, en el cual aún no se ha proferido fallo de primera o única instancia y, por ende, no ha sido seleccionado por el Tribunal Constitucional.

Hay que recordar que el magistrado Altus Baquero ha salido y entrado del CNE por cuenta de varios fallos judiciales, pero que además en la actualidad su permanencia tiene en vilo la votación de la ponencia de esa autoridad electoral sobre la campaña de Gustavo Petro.

Justamente Baquero pidió nuevamente la rotación del expediente de esa indagación contra el mandatario nacional, por lo que hasta el 8 de octubre saldría su concepto y ese día podrían votar las ponencias y definir si inicia o no la investigación formal.