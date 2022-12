Córdoba califica interceptaciones como "delicadas"; Leyva irá hasta "las últimas consecuencias"

Tras las revelaciones hechas por el fiscal general de la Nación (e), Fabio Espitia, en las que reveló que su despacho identificó dos interceptaciones a Álvaro Leyva y Piedad Córdoba en 2013 y 2019, respectivamente, la exparlamentaria señaló que no le sorprende la revelación hecha por el jefe del ente investigador.

“Me parece muy delicado para el ejercicio de la política, para lo que significa la vida personal, que sin orden judicial y sin saber por qué, le interceptan los teléfonos”, señaló Piedad Córdoba.

La exsenadora dijo, además, que le entregará poder a su abogada para que haga los trámites judiciales necesarios para que se aclare la denuncia hecha por el fiscal encargado.

“Lo que llama la atención es que yo estoy por fuera de la política electoral, no estoy participando en absolutamente nada; no hago parte de negocios raros y soy una de las personas que más han chuzado en este país”, dijo Córdoba, en diálogo con BLU Radio.

Aseguró que ella, junto al senador Iván Cepeda, son las personas más interceptadas por las autoridades en el país.

Las revelaciones del fiscal Espitia se dan en medio de denuncias que señalan que, presuntamente, el exfiscal Martínez habría ordenado chuzar a integrantes del equipo negociador de paz.

Quiero ir hasta las últimas consecuencias: Álvaro Leyva sobre interceptaciones

Luego de que el fiscal (e) Fabio Espitia revelara que se detectaron seguimientos al teléfono del exministro Álvaro Leyva en el año 2013, el también facilitador de los acuerdos de paz entre el gobierno y las Farc manifestó que irá hasta el fondo del tema y, además, dudó que esto se haya realizado solo durante ese año.

"El hecho de que yo aparezca en el 2013 no me significa absolutamente nada ni me da la seguridad de que no haya estado en el 2014, 2015, 2016, hasta nuestros días. Y, por otro lado, efectivamente, yo sí pienso actuar, pero como víctima porque este es un cuento de no acabar. Yo creo que hasta ahora estamos en las primeras de cambio y hay que tener paciencia a ver qué pasa, pero yo sí creo que hay que ir al fondo, pero realmente al fondo", dijo Leyva.

El exministro también confirmó que hace tres días fue contactado por la Fiscalía y, además, sostuvo que esta es una investigación que no se agota en solo 24 horas.

"Esto no se inicia antes de ayer para cerrar la investigación hoy, de ninguna manera. Esto hay que ir hasta el fondo y yo sí pido que la investigación, por lo menos, sea objeto de seguimiento de personas que no tienen nada que ver hoy con la Fiscalía General de la Nación", agregó.

Cabe señalar que la Fiscalía trata de establecer si esas interceptaciones fueron legales o no.

Estas revelaciones del ente acusador se dan en medio de denuncias que señalan que, supuestamente, el exfiscal Néstor Humberto Martínez habría ordenado chuzar a integrantes del equipo negociador y facilitadores del acuerdo de paz.

