Corte falla contra Westcol y ordena a que haga pedagogía sobre el respeto a la comunidad LGBTIQ+

Por primera vez, la Corte Constitucional le ordena a un influencer,en este caso Westcol, realizar una publicación que informe acerca de los impactos negativos que tienen los discursos discriminatorios y de odio contra la comunidad LGBTIQ+.

La decisión es contra Luis Villa conocido como Westcol, quien realizó una serie de publicaciones con mensajes de odio contra la población de esta comunidad a través de sus redes sociales y diferentes plataformas.

Villa también deberá participar en una jornada de capacitación sobre derechos de las personas LGBTIQ+. Todo está relacionado con una tutela que estudió el alto tribunal contra el youtuber en la que se plasmó la preocupación por el hecho de un influencer cometa este tipo de delitos contra esa comunidad sin ningún tipo de restricción.

Por eso la Corte ha determinado que este influencer debe realizar labores pedagógicas, pero también capacitarse frente al tema.

¿Qué dijo Westcol?

En marzo de 2023 en uno de sus directos de la plataforma Twitch se refirió a la comunidad LGBT, con comentarios que molestaron a miles de personas.

"Pueden decirme lo que quieran bro, pero eso no va conmigo. Ah Westcol es un homofóbico, cero perro; o sea, que hagan sus mier* y que el man sea caco*, pero que no me traiga otro man ni por el pu*, pues, enciendo a esa gonorr* a balin. Si le gusta tanto que le den por ese cu*, le hago otros 17 huecos para que le den. Uy papi, lo fulminó a balazos. Que no venga por acá a joderme la vida", fueron las palabras del influencer antioqueño.

Al día siguiente, y al ser tendencia por esos comentarios, a través de su cuenta de Instagram, el influencer habló sobre lo sucedido y pidió perdón.

"Normalmente para nosotros hacer chistes es muy normal, hacer chistes negros, pesados, es muy normal y no sentimos menos, pero después de que hubo todo este problema a mí me escribieron familiares, amigos, y tuve la oportunidad de hablar con muchas personas que me hicieron entender un punto de vista que yo no entendía, entonces me tocó ponerme en la posición de la persona detrás de la pantalla (...) La cagué re duro y pues la idea es que tomemos consciencia de esto, a lo bien, y que vean que entendí y que estoy arrepentido", expresó Westcol en un video.