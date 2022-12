Corte niega nuevo recurso que buscaba libertad de Santrich

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la improcedencia del recurso de habeas corpus que presentó Jesús Santrich, con el cual esperaba obtener su libertad tras permanecer detenido por varios delitos relacionados con narcotráfico con fines de extradición.

Dentro del documento de la Corte Suprema, se advierte que no existió por parte de la Fiscalía ninguna irregularidad en su competencia para materializar su captura y mantenerlo detenido bajo los requerimientos que tiene por parte de las autoridades.

Para la Corte, “las solicitudes de libertad deben ser decididas por el propio fiscal general de la Nación (…) hasta tanto la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz defina si el detenido es beneficiario de la garantía de no extradición”.

De igual forma, el alto tribunal con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverry desestimó un trato preferencial para Santrich ante su solicitud de ser abordado por la justicia como un congresista.

“Si en este caso no hubo una posesión efectiva de la función legislativa, no tiene sentido predicar un fuero constitucional que, como ya se dijo, no es en estricto sentido un privilegio personal, sino una garantía institucional a favor de la independencia del Congreso de la República”.

Esta es la segunda vez que Jesús Santrich presenta un recurso contra la ilegalidad del procedimiento que adelantó la Fiscalía General de la Nación para capturarlo.

