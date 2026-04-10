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Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema investiga al senador Alirio Barrera por presunto acto sexual violento

Corte Suprema investiga al senador Alirio Barrera por presunto acto sexual violento

En 2022 Barrera fue elegido senador por el Centro Democrático y fue reelegido en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo para el periodo que se extiende hasta 2030.

Senador Alirio Barrera.
Senador Alirio Barrera.
Foto: X @JAlirioBarreraR
Por: EFE
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Actualizado: 10 de abr, 2026

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