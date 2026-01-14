En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema ratificó condena contra patrullero de la Policía que atropelló a motociclista

Corte Suprema ratificó condena contra patrullero de la Policía que atropelló a motociclista

El alto tribunal dejó en firme la condena de 3 años de cárcel contra un patrullero que estrelló a un motociclista que terminó falleciendo.

