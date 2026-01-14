Corte Suprema ratificó condena contra patrullero de la Policía que atropelló a motociclista

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra un patrullero de la Policía, quien fue hallado responsable del delito de homicidio culposo agravado por la muerte de un motociclista, ocurrida en un accidente de tránsito en Cali en mayo de 2015.

La decisión, con ponencia del magistrado Gerson Chaverra, resolvió una impugnación especial presentada por la defensa del uniformado, quien buscaba tumbar la condena proferida en segunda instancia por el Tribunal Superior de Cali en diciembre de 2021, luego de que en primera instancia hubiera sido absuelto.

De acuerdo con el fallo, el 5 de mayo de 2015, el patrullero conducía una camioneta oficial de la Policía cuando, al llegar a la intersección de la avenida Ciudad de Cali, no respetó la prelación vial ni la señal de pare, e ingresó de manera intempestiva a la vía principal. En ese momento colisionó con una motocicleta que transitaba correctamente por la avenida.

El motociclista fue trasladado a la Clínica Valle del Lili, donde falleció horas después debido a graves lesiones provocadas por el impacto.



Uno de los principales argumentos de la defensa fue que la acción penal había prescrito y que no podía aplicarse el agravante por no tener licencia de conducción, pues el documento del patrullero se encontraba vencido, no suspendido ni inexistente.

El alto tribunal concluyó que la acción penal no estaba prescrita, ya que los términos legales se encontraban vigentes al momento en que el Tribunal de Cali profirió la condena.

Por eso, la Corte confirmó la condena de 37 meses y 10 días de prisión, además de la inhabilitación para conducir vehículos automotores y para ejercer funciones públicas, aunque mantuvo el beneficio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.