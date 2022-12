“Cuando los entes de control me busquen, responderé”: Mario Alberto Castaño

Tras la decisión del juzgado quinto de conocimiento de Ibagué de compulsar copias a la Corte Suprema de Justicia y la Procuraduría, para que el senador liberal Mario Alberto Castaño sea investigado penal y disciplinariamente por una presunta compra de votos, el congresista señaló que se va a presentar ante los respectivos órganos que lo soliciten.

“Respeto normalmente las instituciones, soy un abanderado de la separación de poderes, en el momento en que me requiera cualquier órgano de control, de vigilancia, de la Corte Suprema de Justicia, yo voy a estar presto a ir y a responder por los actos en los que a mí me tratan de vincular, de encasillar. Desde que comencé mi carrera política yo no tengo inconvenientes y tengo claro cuál ha sido mi actuar de estos cinco años en la política, no tengo temor de ninguna naturaleza”, enfatizó.

La decisión se tomó después de la condena a 24 meses de prisión de José Máximo Salas Trujillo por su responsabilidad en el delito de corrupción de sufragante.

“Por eso estoy absolutamente tranquilo y cuando los entes de control me busquen, pues yo recurriré a ellos con la mayor tranquilidad del mundo y pediré que busquen a Máximo Salas en el proceso (…)”, indicó.

El tribunal ordenó a la Fiscalía que investigue por estos mismos hechos al excandidato Gonzalo Parra, quien buscaba una curul a la Cámara de Representantes.

