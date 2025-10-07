Defensa de Álvaro y Santiago Uribe anuncia entrega de pruebas a Fiscalía por compulsa de copias

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez y de su hermano Santiago Uribe se pronunció luego de que la juez tercera penal especializada de Medellín ordenara una compulsa de copias en su contra.

Según el abogado defensor, la medida se origina en una declaración rendida en julio de 2008 por Francisco Villalba, un testigo cuya versión afirma, ya había sido evaluada y descartada en investigaciones previas.

El comunicado señala que el testimonio de Villalba menciona supuestas reuniones que, de acuerdo con la defensa, nunca ocurrieron y que habrían sido negadas por varios excomandantes paramilitares. Entre ellos se mencionan a Salvatore Mancuso, Ramiro Vanoy, conocido como alias Cuco Vanoy, y Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. La defensa también hace referencia a documentos oficiales, como las bitácoras de vuelo de los helicópteros de la Gobernación de Antioquia, los cuales serán presentados como evidencia.

Expresidente Álvaro Uribe Foto: AFP

El abogado explicó que toda la información relacionada con el caso será entregada a la Fiscalía General de la Nación, con el propósito de aportar elementos que permitan esclarecer los hechos y revisar nuevamente las circunstancias que dieron origen a esta compulsa de copias.



Cabe recordar que esto se da porque el Juzgado Tercero Penal Especializado de Medellín ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago Uribe como presuntos determinadores del asesinato de los defensores de derechos humanos Jorge Eduardo Umaña y Jesús María Valle, crímenes ocurridos en Antioquia en 1998, cuando Uribe se desempeñaba como gobernador del departamento.

Finalmente, la defensa reiteró su disposición de colaborar con las autoridades competentes y señaló que confía en que el material probatorio aportado será tenido en cuenta en el nuevo proceso judicial.

Por otro lado, la defensa del general (rva.) Ospina también cuestionó la decisión del Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Medellín, que compulsó copias a la Fiscalía para abrir una investigación en su contra.

Publicidad

Según el documento, la medida se basa únicamente en declaraciones del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, las cuales, según la defensa, carecen de sustento y han sido desmentidas en varias oportunidades.

El comunicado sostiene que la Fiscalía, en procesos anteriores, también ha restado credibilidad a las afirmaciones de Villalba, por inconsistencias y contradicciones en sus testimonios. Además, recuerda que en declaraciones de 1998 el exintegrante de las AUC no mencionó al general Ospina y que solo hasta 2008 lo habría vinculado a los hechos, presuntamente en busca de beneficios judiciales y penitenciarios.