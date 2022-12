Defensa de Gustavo Malo llamó como testigos a Bustos y Ricaurte

Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el magistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo rindió la última ampliación de su indagatoria en el marco de la investigación que se le sigue por el escándalo del ‘cartel de la toga’.

A su salida de la diligencia el magistrado aseguró que se siente conforme.

"Se precisaron y aclararon varios aspectos de la diligencia de indagatoria rendida anteriormente. Se pudieron aclarar totalmente", dijo Malo.

No obstante, aún no se cierra la etapa probatoria pues la defensa presentó una apelación por cuenta de unas pruebas que no fueron decretadas.

Blu Radio conoció que la defensa de Malo había solicitado que se escucharan las declaraciones de los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte, a quienes se les señala de haber recibido junto a Gustavo Malo millonarios sobornos para amañar procesos judiciales.

Sin embargo, según la defensa de Malo, los exmagistrados se negaron argumentando el derecho que tienen a no autoincriminarse y, luego de un segundo intento de la defensa, la Comisión negó la solicitud.

La defensa argumenta que el testimonio de Bustos y Ricaurte es fundamental pues no se ha probado el delito de concierto para delinquir.

Para que se finalice la etapa probatoria en el caso de Malo, la comisión en pleno deberá decidir si se acoge a esta apelación y llama a declarar a los exmagistrados.

Además, falta escuchar la declaración del exmagistrado auxiliar José Luis Reyes, quien vive en Guatemala desde el 2015 y trabajó en el despacho de Gustavo Malo donde conoció el proceso por parapolítica contra el senador Musa Besaile.

En anteriores declaraciones, Reyes dijo que cuando llegó el caso de Musa al despacho se proyectó una orden de captura que luego habría sido frenada por el magistrado Malo. La estrategia de la defensa de Malo es contrainterrogar a Reyes para demostrar que miente.

La diligencia de Reyes será a través de videoconferencia este martes en el Búnker de la Fiscalía.