Defensa de Óscar Iván Zuluaga recusó a magistrado del CNE en caso Odebrecht

En entrevista con Mañanas BLU 10AM, el magistrado Armando Novoa García, miembro del Consejo Nacional Electoral, confirmó que fue recusado por la defensa de Óscar Iván Zuluaga, por lo que podría quedar impedido de ser parte de la investigación por el supuesto ingreso de dineros de la multinacional Odebrecht.

“La señora Amalia Salgado Romero, apoderada de Óscar Iván Zuluaga, presentó una recusación contra mí porque dicen ellos, he preconceptuado en los medios de comunicación y he casi que condenado anticipadamente al Centro Democrático, lo cual no corresponde a la verdad”, manifestó.

En ese sentido, rechazó la recusación y dijo que en ningún momento está afectando el avance del proceso.

“Cuando yo ilustro a los medios de comunicación sobre la normatividad existente, ni más faltaba que eso se interpretara como un concepto previo y subjetivo sancionatorio sino como una orientación sobre la normatividad que debe aplicarse en cada asunto”, añadió.

Por otro lado, hizo énfasis en que el Consejo Electoral “no está para proteger a los partidos y los candidatos de las investigaciones sino para proteger a la ciudadanía de las irregularidades que se hubieran cometido en las campañas”.

“Si el CNE establece que se cometieron unas irregularidades, se tienen que evaluar las sanciones que proceden según la gravedad de las faltas”, finalizó.