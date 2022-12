Denuncian que alimentos del PAE están llegando en mal estado a Campo de la Cruz

Productos no aptos para el consumo dicen estar recibiendo los beneficiarios del Plan de Alimentación Escolar, PAE, en el municipio de Campo de la Cruz, en el sur del Atlántico.

Alfredo Márquez, líder de la población, afirma que los alimentos que hace una semana reclamaron los padres de familia, en por lo menos tres colegios públicos, tenían mal aspecto y podrían causar daños estomacales a los menores.

"Hay productos que vienen verdes, mordidos o con hormigas, y la leche viene vencida", denunció el líder Márquez.

A pesar de la denuncia, Leonardo Castillo, rector de la IE Técnica Comercial La Inmaculada de Campo de la Cruz, uno de los colegios señalados por los padres, afirmó que

no se han recibido reportes de niños intoxicados por los productos suministrados por el PAE.

"Informamos a la comunidad que, en conversaciones telefónicas directas con el personal del Hospital de Campo de la Cruz, confirmamos que no se ha presentado ningún caso relacionado con intoxicación por el consumo de algún producto relacionado con el programa", afirmó el rector.

Por su parte, la secretaria de Educación del Atlántico, Catalina Ucrós, informó que están haciéndole permanente seguimiento a las 4.900 meriendas que son entregadas a los niños de Campo de la Cruz.

"Para nosotros es fundamental garantizar la calidad de los productos entregados y, en caso de que haya una inconformidad, hemos establecido un procedimiento para que esto sea notificado a la institución educativa y sea repuesto por el operador del programa", dijo la funcionaria.

Luego de una visita de inspección en el municipio, la secretaria Ucrós también descartó que se haya presentado alguna intoxicación por el consumo de los productos entregados.