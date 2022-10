Denuncian que ladrones se la tienen montada a los domiciliarios en Cali

El gremio de domiciliarios de Cali está en alerta ante los recientes casos de hurto de sus motocicletas.

Afirman que los delincuentes también se mueven en moto, pero con un parrillero hombre que porta un arma de fuego que para intimidar a las víctimas.

“Me movilizaba por el sector del ‘Gato de Tejada’ luego de dejar un domicilio; cuando me di cuenta, otra motocicleta con dos hombres a bordo me seguían y me cerraron el paso, antes del semáforo”, dijo uno de las personas atracadas.

“Me amenazaron con un arma y me tocó entregar mi motocicleta, en medio de la impotencia. No me iba hacer matar”, añadió.

Para Jorge Botía, otro domiciliario, la situación fue más favorable. A él le intentaron quitar su vehículo en el norte de la ciudad, sin embrago, alcanzó a reaccionar.

“Yo trabajo en la entrega de mercados. Me movilizaba por el barrio Salomnia luego de entregar un domicilio, justo en ese momento dos hombres en otra motocicleta quisieron cerrarme”, dijo Botía.

“Uno de ellos llevaba un arma, no alcancé a ver bien qué tipo de arma era, pero yo alcancé a desviarme y evité el hurto”, dijo.

Finalmente, los trabajadores pidieron a las autoridades mejorar su acompañamiento para evitar nuevos hurtos.

