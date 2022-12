Denuncian que policías le hicieron fleteo a comerciante y le robaron $ 160 millones

Un comerciante denunció que supuestos miembros de la Policía le robaron 160 millones de pesos. Los hechos se registraron en la noche de este jueves, cuando patrulleros en moto lo abordaron al frente de su vivienda en el sector de Hayuelos, en el occidente de Bogotá.

Según el denunciante, los uniformados llamaron una patrulla en la que lo subieron .

“Como a dos minutos de acá me bajaron del carro mío, me pegaron, me pasaron a otro carro con otros policías y como a media hora de acá me subieron a la patrulla. Me tuvieron dando vuelta como dos horas. Me robaron el celular, cartera, todo”, sostuvo.

De acuerdo con el comerciante, adicionalmente, los supuestos policías tomaron las llaves de su apartamento, ingresaron a la vivienda y destruyeron lo que había.

El comerciante asegura que en un descuido de los uniformados que lo retenían logró huir. Después, el comerciante acudió a una Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para instaurar la denuncia.

