Dian responde tras orden de arresto contra su director

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) está respondiendo a la orden de arresto en contra de su director Luis Eduardo Llinás en medio de una orden de desacato, por una acción de tutela.

La tutela buscaba el nombramiento de un funcionario en un cargo de la entidad debido a que esa persona quedó en las listas elegibles del último concurso realizado por la Dian.

Desde que se realizó el concurso, cientos de personas de la lista de elegibles, han acudido a las tutelas para que la justicia ordene su nombramiento en aquellos puestos de la entidad, donde no hay funcionarios de carrera, sino funcionarios en provisionalidad.

La postura de la Dian ha sido qué es solo salieron algunos de sus para gozar concurso y no la totalidad de la planta personal. Sin embargo, en un pronunciamiento reciente, la Corte Constitucional señaló que esta postura iba en contra del principio del mérito en el empleo público.

"Las acciones de tutela en curso han ordenado el uso indiscriminado de listas de elegibles, incluso en perfiles ya fortalecidos con concursos anteriores, o en empleos distintos a los requeridos por la Entidad. Estas decisiones desconocen la planeación institucional, al obligar a nombrar personas que ocupan los últimos lugares de las listas, usar vacantes previstas en concursos futuros y afectar la distribución que, por ley, es competencia del Director General de la Dian", señaló la entidad en un comunicado.

Según los cálculos de la Dian, para nombrar a las personas que han obtenido tutelas a su favor sería necesario sacar de la entidad a 395 personas que están en provisionalidad si eso podría suponer a la entidad a demandas.

Para la Dian, las órdenes de nombramiento son jurídica y materialmente imposibles de cumplir y pidió tanto a la Comisión Nacional de Servicio Civil, como a la Agencia de Defenda Jurídica del Estado que intervengan en el asunto.

En los últimos 5 años, la Dian ha nombrado a 6.391 en las vacantes que salieron a concurso y a 3.272 en vacantes no ofertadas que han sido posesionados mediante el mecanismo de uso de listas de elegibles.

"Adicionalmente, algunos jueces han extendido sus decisiones a personas que no hicieron parte del proceso, algo que solo puede hacer la Corte Constitucional. Estas actuaciones son desconcertantes, pues impiden que la Dian administre su propio talento humano y pueden llegar a obstaculizar el desarrollo de su misión técnica al asignar personas que no tienen el perfil requerido para el cumplimiento de las funciones asignadas a la Entidad", concluye el comunicado.