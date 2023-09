Diego Henao, abogado de Nicolás Petro, rompió silencio y habló del proceso del hijo del presidente

Blu Radio habló en exclusiva con la persona encargada de llevar la defensa más mediática y polémica del país. Se trata de Diego Henao, el abogado encargado de llevar el proceso penal de Nicolás Petro. El penalista rompió su silencio y reveló que está sorprendido porque su cliente, Nicolás Petro, no ha incumplido su colaboración con la justicia.

“Se habla que este escrito de acusación que se presentó, es consecuencia de unos incumplimientos por parte del señor Nicolás Petro y que la Fiscalía se vio abocada a hacerlo. La verdad que no lo entendemos. El señor Nicolás Petro ha acudido a todos los llamados, a todas las citaciones que se le hicieron. Siempre estuvo pendiente y solo una vez solicitamos un aplazamiento de un interrogatorio que estaba previsto para el 12 de septiembre y, ese aplazamiento, fue por el nacimiento de su hijo y por la vinculación mía al proceso”, aseguró el abogado Diego Henao.

El doctor Henao dijo que aún no se ha fijado ninguna negociación entre Nicolás Petro con la Fiscalía, no se ha firmado un preacuerdo o un principio de oportunidad y que su cliente estaba compareciendo a las citaciones con juicio, además, si no se ha fijado un acuerdo de colaboración, “no entiende que se incumplió”.

“Se habla de un principio de oportunidad y de un incumplimiento dentro de las condiciones del mismo principio de oportunidad que requiere de unas formalidades que nunca se dieron, que requiere de la formalización ante un juez de control de garantías que nunca se dio, entonces no entiendo cuando la gente se refiere al incumplimiento de unos acuerdos o de un principio de oportunidad que no hubo”, afirmó.

A la defensa de Nicolás Petro, la radicación del escrito de acusación, no lo sorprende, y dijo que están listos y prestos para lo que se viene, además, sabe que será ahora un juez de conocimiento quien defina el porvenir de este asunto.

El rumbo de este proceso cambió totalmente, pues salió a volar el entonces abogado de Nicolás Petro, David Teleki, y, también la anterior estrategia de un Nicolás Petro dócil y colaborador con la Fiscalía. Ahora con nuevo abogado, también hay nueva estrategia en la defensa y no es precisamente agacharle la cabeza a la Fiscalía, sino todo lo contrario, dar la pelea en juicio.

Lo cierto es que aunque en libertad, Nicolás Petro debe responder por dos delitos, ante un juez de Barranquilla, quien recibirá todas las pruebas que entregará el fiscal Mario Burgos, contra el hijo del presidente Petro. Hay que recordar que el propio fiscal, Francisco Barbosa, hace un par de semanas, dijo que tienen todas las pruebas para lograr una sentencia de condena contra el hijo del presidente.

Lo que viene para Nicolás Petro es que se fije la fecha donde la fiscalía lo acusará formalmente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.

