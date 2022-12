Dramático relato de mujer apuñalada 26 veces por expareja y ahora él queda libre

Luz Forero, exesposa de Ricardo Enrique González, habló en Mañanas BLU sobre la decisión de dejar en libertad a su expareja pese a que asesinó a sus dos hijas, de 10 y 15 años, y le propinó 26 puñaladas para evitar que lo abandonara.



Luz se declaró “angustiada” por la libertad de González, quien se encuentra internado en un hospital, luego de que el Inpec le notificara la decisión de dejarlo libre por una cadena de errores en su expediente judicial.



La mujer recordó los dramáticos momentos que vivió hace seis años cuando perdió a sus hijas revelando que todo ocurrió cuando tomó la decisión de pedirle el divorcio a su pareja por “las infidelidades de él”.



Aseguró que lo había denunciado ante una comisaría de familiar por maltrato y amenazas que en varias oportunidades incluían a sus hijas.



Agregó que hubo maltrato físico de parte de González quien la golpeaba en “lugares no visibles para que nadie sospechara”.



Luz afirmó que permaneció casada durante 15 años con González quien inició los maltratos cuando se habló de separación.



Sobre el dramático día en el que murieron sus hijas y fue apuñalada 26 veces reveló que recuerda un momento en el que recuperó la consciencia y logró salir de su casa con una de sus hijas que falleció luego por la gravedad de las heridas.



“Un señor Bernardo me ayudó, él estaba podando y tenía un machete en la mano y por eso fue que Ricardo no me persiguió”, dijo.



La boleta de excarcelación de Ricardo Enrique González Tovar llegó en horas de la noche de este martes a la cárcel La Modelo de Bogotá, donde estaba recluido por haber asesinado a sus dos hijas de 10 y 14 años, además, de haberle propinado 26 puñaladas a su exesposa en 2011, en Puerto Salgar, Cundinamarca.



De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, González Tovar permanece en la Clínica Nuestra Señora de La Paz, al occidente de Bogotá y, al parecer, estaría en un estado delicado de salud.



El agresor recuperó su libertad por una cadena de errores en su expediente judicial. El Juzgado Penal del Circuito de la Dorada demoró tres años y 10 meses para dar la sentencia de 45 años de prisión, pero ese fallo fue apelado por la familia y su defensa aduciendo que el hombre padecía de una demencia.



El proceso fue asignado el 27 de mayo del 2015 a la sala penal del Tribunal Superior de Manizales al magistrado Antonio Toro Ruiz, quien durante dos años no ha decidido si deja en firme la condena, razón por la que el victimario recobró su libertad.



El mismo magistrado, en las últimas horas, expidió un oficio a la Fiscalía para que estudie la posibilidad de otorgar medidas de protección a la mujer sobreviviente al ataque.





