El 22 de enero será la audiencia contra el gobernador de Córdoba

El gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, llegó a la reunión de la Federación Nacional de Departamentos para debatir los hechos de la reglamentación del nuevo decreto del ADRES con el Gobierno Nacional.

"Estoy esperando que me citen para demostrar toda mi inocencia. No tengo nada que ver con el cartel de la hemofilia. Nunca he estado en eso ni he recibido dinero de ese cartel", dijo Besaile.

"Soy el gobernador que ha denunciado todos los hechos de corrupción en mi departamento. Soy inocente de esos hechos y lo demostraré ante todo el país", añadió.

El gobernador dijo también que nunca hubo un acuerdo con el exgobernador Alejandro Lyons, quien señaló que, junto a su hermano, Musa Besaile, preso hoy por el escándalo del cartel de la toga, pactó el pago a varias IPS para pacientes hemofílicos inexistentes.

“No sé nada del proceso de mi hermano", agregó.