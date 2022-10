El audio de polémica llamada entre Uribe y Villegas que investiga Corte Suprema

Luego de que el pasado sábado se conociera que la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder grabaciones en las que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, aparentemente, recibe información sobre posibles falsos testigos, este viernes Blu Radio conoció el audio de polémica llamada entre el senador Uribe y el ganadero Guillermo Villegas Uribe, que investiga el alto tribunal.

y el interceptado es Juan Guillermo Villegas, no el expresidente Álvaro Uribe

.

Escuche el audio de la llamada entre Uribe y Villegas:

Llamada:

Álvaro Uribe: ¿Aló?

Juan Guillermo Villegas: Presidente

Álvaro Uribe: Juan, ¿cómo le ha ido?

Juan Guillermo Villegas: Bien, presidente, ¿qué has hecho?

Álvaro Uribe: ¿Cómo está su familia?

Juan Guillermo Villegas: Bien, señor, ¿qué ha habido?, ¿qué hay por ahí?

Álvaro Uribe: Nada, hombre, le quería contar esto

Juan Guillermo Villegas: Señor

Álvaro Uribe: Recuerda el día que usted y yo nos reunimos en la 70, que hubo una llamada de un…

Juan Guillermo Villegas: ¿Una qué?

Álvaro Uribe: Que nos tomamos un jugo por ahí en una…

Juan Guillermo Villegas: Sí, ahí en la 70, la frutera

Álvaro Uribe: Las llamadas las interceptaron todas, y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la 70

Juan Guillermo Villegas: Sí…

Álvaro Uribe: Yo hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado

Juan Guillermo Villegas: Sí…

Álvaro Uribe: Me están investigando a mí, con usted, y tienen interceptado el teléfono, o sea que esta llamada la están oyendo estos hijueputas.

Juan Guillermo Villegas: Ah sí, esos hijueputas interceptan todo

Álvaro Uribe: Entonces dije: lo voy a llamar por el teléfono mío y le voy hablar así claro, para que sepa. Yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso, sin mencionarlo a usted.

Juan Guillermo Villegas: Ah bueno, pero y qué nos van a interceptar a nosotros, si nosotros no hablamos de polí… no hablamos sino de política, y hablamos de política ese día

Álvaro Uribe: Cómo le parece, que como que fuéramos bandidos, entonces que tenemos una organización criminal y nos tienen interceptados.

Juan Guillermo Villegas: Por eso, nosotros hablamos de política ese día y todo el día hicimos política

Álvaro Uribe: Póngale cuidado por la mañana a lo que voy a decir. ¿Cómo le ha ido a usted?

Juan Guillermo Villegas: Bien, hombre, presidente, ¿vos cómo has estado?

Álvaro Uribe: Bien Juan, no faltan líos, pero ahí vamos en esta batalla… hoy habrás visto

Juan Guillermo Villegas: Ah, sí, duro muy duro

Álvaro Uribe: Claro, claro, bueno a su familia (lo interrumpe Juan). No, yo me quedo aquí en la casa, está muy enfermo mi suegro, hasta el 2 de enero y el 2 de enero me voy para Montería a trabajar

Juan Guillermo Villegas: Ah bueno, bueno

Álvaro Uribe: Vea, muchos saludos Juan, Feliz Navidad, Feliz Año, cualquier cosa me llama.

Juan Guillermo Villegas: Sí señor, igualmente, igualmente, ¿vos te vas cuándo?, ¿vos te vas desde el 2 a Montería?

Álvaro Uribe: Sí, yo me voy, hasta el 2 estoy aquí, salvo el 30 que voy a los llanos orientales

Juan Guillermo Villegas: Ah, apenas vuelvas me pegas una llamadita para que peguemos una charladita

Álvaro Uribe: Bueno, Juan, cualquier cosa me llama que yo ahí mismo le respondo la llamada.

Juan Guillermo Villegas: Bueno, Feliz Navidad para ti y toda la familia

Álvaro Uribe: A todos en la casa, hombre, hasta mañana

Juan Guillermo Villegas: Gracias señor

El caso se conoció luego de que el senador Iván Cepeda denunciara que Uribe habría accedido a información privilegiada con el fin de incriminarlo en el caso de supuestos falsos testigos, a su vez en el marco de investigaciones por la creación de grupos paramilitares en la hacienda Guacharacas, de propiedad de la familia Uribe.

Fue en el desarrollo de estas indagaciones que el alto tribunal intervino las comunicaciones del expresidente y decidió expedir copias a las autoridades correspondientes para determinar si se configuraron delitos.

Según lo denunciado por Cepeda el pasado fin de semana, Uribe mantuvo comunicaciones con Juan Guillermo Villegas Uribe, un ganadero que aparentemente estaba dispuesto a otorgarle información sobre personas que pudiesen funcionar como testigos en contra de Cepeda.