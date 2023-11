El macabro audio sobre asesinato de hombre en Soacha: "Quiero que lo desaparezcan"

En la noche del 31 de octubre, se produjo un horrendo incidente en Soacha: un sicario asesinó de manera brutal a un padre de familia que acompañaba a su hija de 3 años mientras pedía dulces. La rápida actuación de la Policía condujo a tres detenciones cruciales que podrían esclarecer el caso, inicialmente relacionado con una situación sentimental.

Mientras disfrutaba de la festividad de Halloween con su pequeña, Yeferson Alexander González fue brutalmente asesinado. El sicario vigiló todos sus movimientos desde que salió de un establecimiento, donde recogió dulces con su hija. Alrededor de las 7:20 de la noche, este hombre de 29 años recibió tres disparos, presenciados con incredulidad por los residentes cercanos, según Noticias Caracol .

Tras este terrible crimen, las autoridades iniciaron investigaciones exhaustivas y llevaron a cabo allanamientos para localizar al individuo que transportó al sicario en Soacha. A través de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, se identificó una vivienda en el barrio Ciudad Latina, donde se encontró la moto aparentemente utilizada en el homicidio.

Las primeras pesquisas sugieren que el sicario en Soacha empleó un arma de fogueo alterada. Además, se detuvo a la persona que conducía la motocicleta usada para la fuga del atacante. Se menciona a un tercer implicado, presuntamente el actual novio de la ex pareja de la víctima.

La Fiscalía reveló audios que podrían haber sido utilizados para planificar el crimen. También se difundió un video grabado por un criminal que regresó al lugar del suceso para confirmar el homicidio.

Durante las audiencias, el fiscal a cargo del caso afirmó que el homicidio tendría motivaciones pasionales. Según las autoridades, Carlos Chirinos, horas antes del ataque, envió un mensaje de voz a uno de sus cómplices para señalar el momento en que se cometería el asesinato por encargo.

"En la mañana es un visaje muy fuerte porque hay mucho policía y movimiento, tocaría hacerla por la noche. Al man sí quiero que lo desaparezcan, pero a la mujer mía que anda con él no me la toquen, no le vayan a hacer nada, nada, nada. Le ponen una nota al pirobo que diga 'por mala paga'”, dijo Chirinos en varios audios.

Uno de los delincuentes que participó en este crimen volvió al lugar de los hechos para grabar un video que constata el sicariato. “Quedó bonito ese pirobo”, dijo.

"La información en poder de la Fiscalía también determinó la posibilidad de que los procesados tenían planeado hurtar un vehículo de carga de la víctima y luego huir a Ecuador", agregó Carlos Manuel Silva, director seccional de la Fiscalía de Cundinamarca.

Los tres sujetos fueron imputados por homicidio, porte de armas de fuego y falsedad marcaria. Pese a que no aceptaron cargos, fueron enviados a la cárcel.

